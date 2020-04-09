Microsoft, Windows 10 için yeni Insiders sürümünü yayınladı. Bu sürümde incelemeler yapan bir hacker ise Microsoft'un daha önce değinmediği bir özelliği tespit etti. Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni özellik, "Yenilikler" olarak isimlendiriliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son işletim sistemi Windows 10 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bugün itibarıyla Windows 10 2004 için yeni bir Insider sürümü yayınlayan şirket, ilerleyen dönemlerde Windows 10'a sunulması beklenen bazı özellikleri test etmeye başladı. Ancak beyaz şapkalı bir Windows 10 hackerı olan Albacore, yaptığı incelemeler sırasında Microsoft'un bahsetmediği, gizliden gizliye üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

Albacore'un keşfettiği yeni Windows 10 özelliği, işletim sistemine gelen yenilikleri listeliyor. Yani kullanıcılar, bundan sonra Windows 10'a sunulacak yeni özellikleri hem daha yakından takip edebilecek hem de yeni özellikleri nasıl kullanabilecekleri ve bunların ne işe yarayacağını öğrenebilecekler.

Yenilikler, Windows 10'a gelen yenilikleri listeleyecek

"Ayarlar" menüsü altında yer alacak Yenilikler, tüketiciler için bir rehber niteliğinde olacak. Böylelikle kullanıcılar, Windows 10'un yeni özelliklerine derinlemesine keşfetme imkanı yakalayacaklar. Ayrıca Microsoft, Yenilikler özelliği ile kullanıcıların, ilgili özellikle alakalı geri bildirimlerde bulunmasını da sağlayacak.

Microsoft, Yenilikler özelliğini henüz geliştiriyor. Zaten yeni Insider sürümüne ait güncelleme notlarında bu yeni özelliğe yer verilmiyor olması da bunun bir göstergesi. Dolayısıyla bu özelliğin yakın bir gelecekte kullanıma sunulmayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Microsoft, koronavirüs nedeniyle zaten bir süre boyunca Windows 10 için özellik güncellemesi sunmayacak.