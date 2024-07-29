Microsoft, Windows 11'in Dosya Gezgini uygulamasına Android telefonlar için kablosuz bağlantı desteği getirecek. Henüz test aşamasındaki özellik, telefonlardaki dosyalara kablosuz erişim imkânı sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11'deki Dosya Gezgini uygulaması için yeni bir özellik duyurdu. Android telefon kullanıcılarını sevindirecek bu yeni özellik, cihazlar arası bağlantı kurulması hâlinde telefonlardaki tüm dosyalara kablosuz olarak ulaşmayı mümkün kılacak.

Aslına bakacak olursak Windows bilgisayarlarda Android telefonlardaki dosyalara zaten ulaşabiliyoruz. Ancak bunun için kablolu bağlantı kurulması gerekiyordu. İşte geliştirilen yeni özellik, bu işlevi kablosuz hâle getirdi. Böylelikle kullanıcılar, akıllı telefonlarındaki dosyalara çok daha hızlı bir şekilde ulaşma imkânı yakalamış olacaklar.

Peki yeni özellik nasıl kullanılacak?

Windows 11'in yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mekanizmasına sahip olacak. En düşük Android 11 ile çalışan bir Android telefona "Link to Windows" uygulamasını yükleyen kullanıcı, Windows bilgisayarı ile telefonu arasında kablosuz bağlantı kuracak. Daha sonra yapması gereken tek şey ise Dosya Gezgini aracılığıyla telefona giriş yapmak. Telefondaki tüm dosya ve klasörler, gösterilmeye başlayacak.

Windows 11'deki Dosya Gezgini için geliştirilen yeni özellik, şimdilik Windows Insider kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Öte yandan; Link to Windows uygulamasının da en yeni beta sürümüne ihtiyacınız olacak. Ancak bunlarla uğraşmak istemezseniz özelliğin kararlı sürümlere ulaşmasını da bekleyebilirsiniz. Böylelikle beta sürüm kaynaklı sorunlardan da kurtulmuş olursunuz.