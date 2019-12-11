Desteği Kesilecek Windows 7 Kullanıcılarını Neler Bekleyecek

Microsoft, 14 Ocak itibarıyla Windows 7'ye verdiği desteği kesecek. Kullanıcılar, o tarihten sonraki tüm güvenlik sorunlarına karşı savunmasız kalacaklar. Peki Windows 7 kullanıcılarını, 15 Ocak 2020'den itibaren neler bekliyor?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde bir devri noktalayacak. Şirketin efsane hale gelen işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows 7, 14 Ocak 2020 tarihinde son ücretsiz güncellemesini alacak ve o tarihten sonra Microsoft, bu işletim sistemine destek vermeyi kesecek. Yani Windows 7 kullanıcıları, kısa bir süre sonra başlarının çaresine bakmak durumunda kalacaklar.

Windows 7 işletim sistemi, Microsoft'un devrim niteliğindeki yeniliklerinden bir tanesiydi. Bu işletim sistemi hem performans açısından hem de o dönemki diğer işletim sistemlerine oranla sunduğu imkanlarla tüketicileri kendisine ciddi anlamda bağladı. Ancak 14 Ocak 2020 itibarıyla Windows 7, adeta kaderine terk edilecek. Peki bu tarihten sonra Windows 7'ye ne olacak? 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Windows 7'yi neler bekleyecek?

Microsoft, Windows 7 kullanmanın risklerine dair kullanıcıları bilgilendirecek

Aslına bakacak olursak Microsoft'un Windows 7'ye verdiği desteği kesmesi, kullanıcıları ilk etapta çok da etkilemeyecek. Çünkü kullanıcılar, Windows 7'yi her zamanki gibi kullanmaya devam edebilecekler. Ancak 15 Ocak'ta bilgisayarlarını açan kullanıcılar, tam ekran bildirimlerle karşılaşacaklar ve Windows 7'yi kullanmaya devam etmeleri halinde karşı karşıya kalacakları risklerle ilgili bilgi edinecekler.

Windows 7'ye sunulan desteğin sona ermesi, işletim sisteminin bundan sonra güvenlik güncellemesi almayacağı anlamına geliyor. Aslına bakacak olursak bu durum da ilk bakışta herhangi bir risk içermiyor. Çünkü kullanıcılar, 14 Ocak 2020'de alacakları son güncellemeyle bilinen tüm sorunlara karşı korunuyor olacaklar. Ancak bu durum, uzun vadede ciddi bir problem anlamına geliyor.

Windows 7'de yeni bir güvenlik açığı bulunursa, bu açık sonsuza kadar giderilmeyecek

Şöyle ki; Windows 7 kullanıcıları 15 Ocak itibarıyla bilgisayar korsanlarının açık hedefi haline gelecekler. Çünkü bu işletim sistemi hala çok popüler. Hatta Valve'ın oyun platformu Steam'in açıkladığı son veriler, kullanıcıların Windows 10'dan Windows 7'ye geçiş yaptıklarını ortaya koyuyordu. Hal böyle olunca da bilgisayar korsanları, Windows 7'yle ilgili çalışmalarını hızlandıracaklardır.

İşte tam da bilgisayar korsanlarının yeni bir güvenlik açığı bulmaları halinde, Windows 7 kullanıcıları için ciddi riskler oluşmaya başlayacak. Çünkü işletim sisteminden kaynaklı olarak bulunacak bir güvenlik açığı, kullanıcıların tümünün risk altında olması anlamına gelecek. Microsoft'un bu güvenlik açıklarıyla ilgili herhangi bir çalışma yapmayacak olması, bilgisayar korsanlarının ekmeğine yağ sürecek.

Kullanıcılar, 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla mevcut uygulamalarını ve oyunlarını çalıştırmaya devam edebilecekler. Ancak ilerleyen dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunulacak yeni oyun ve uygulamaların büyük bir çoğunluğu, Windows 7 ile uyumlu olmayacak. Yani kullanıcılar, şu an ki uygulamalarının dışında çok da bir şey yapamayacaklar. Üstelik zamanla, şu an Windows 7'ye destek veren uygulamalar da destek vermeyi kesecek.

Windows 7, hala fazlasıyla popüler olan bir işletim sistemi. Ancak 15 Ocak 2020 tarihinden sonraki her gün, bu işletim sisteminin işlevselliği biraz daha düşecek. Bu da Windows 7'nin, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veremeyecek hale geleceği anlamına geliyor. Bunun doğal bir sunucu olarak da kullanıcılar, Windows 7'yi istemeden de olsa terk etmek durumunda kalacaklar. Bir süre sonra da Windows 7, bugünün Windows XP'si haline gelecek.