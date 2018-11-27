Windows 7'ye Veda İçin Geri Sayım Başladı

14 aydan daha kısa bir sürede Windows 7 tamamen gitmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde tekrar dünyanın en değerli şirketi konumuna gelen Microsoft, en popüler sürümü olan Windows 7'den genel desteğini çekeceğini açıkladı. Yaklaşık 400 gün içerisinde tüm kullanıcılarına sağladığı tamamen ücretsiz desteği çekecek olan teknoloji devi, kullanıcılarını da Windows 10'a geçmeleri konusunda uyarıyor.

Tıpkı daha önceki yıllarda Windows XP'nin emekliye ayrılmasında olduğu gibi, Microsoft bugünlerde de kullanıcılarına bu veda için bir tarih çizelgesi sunuyor. İşte tarihlere göre, şirketin yol haritası:

2019 Yılının İlk Ayları

Şirketin daha önceki politikalarında da olduğu gibi, avantajlı fiyatlarla kullanıcılarını bir üst sürüme teşvik etmesi bekleniyor. Önceki yıllarda XP'den Windows 8'e geçen kullanıcılar için %15'e varan indiirmler uygulanmıştı. Bu nedenle 2019 yılının başlarında da Windows 10 Pro ve Office 2019 programları için benzer bir uygulama bekleniyor.

2019 Nisan

Bu tarih itibari ile firma Windows 7 yüklü bilgisayarlara, daha önceden SHA-2 algoritmasını daha güvenli olduğu kabul edilen SHA-1 ile değiştirecek güncellemeyi yapacak şekilde kayıt yapılmadıysa, güvenlik güncellemesi yapmayacak.

9 Temmuz 2019

WSUS 3.0 (Windows Server Update Services)​ kullanan işletmeler, herhangi bir yazılım güncellemesini almaya devam etmek istiyorlar ise, SHA-2 desteğine SP2 eklemek zorundalar.

14 Aralık 2019

Microsoft artık kullanıcılarına Windows 7'ye veda etme zamanlarının geldiğini gösteren hatırlatmalar yapacak ve Windows 10'a geçmeleri konusunda yönlendirecek.

14 Haziran 2020

Bu tarihte şirket son kez Windows 7 yüklü bilgisayarlara ücretsiz güvenlik güncellemesi yapacak. Tahminlere göre bu emekliliğe ayrılış türünün tek örneği olacak çünkü Microsoft Windows 10 için "Hiçbir zaman emekli olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

20 Ocak 2020

Bu tarihten sonra artık genel veya kurumsal kullanıcılara ücretsiz destek sunulmayacak. Fakat 2023 yılına kadar olan süre içerisinde, belirli bir ücret kapsamında hazırlanan paketler ile destek vermeye devam edecek.

Görünen o ki, firma bu geçiş için adım adım herşeyi planlamış fakat daha önceki yıllarda da bu geçişler biraz sancılı olmuştu. Bunun üzerine de tüm bu belirtilen tarihlere, uzatılmış hizmetler eklenerek, kullanıcılara sunulmaya devam edilmişti. Bakalım önümüzdeki yıl, şirket belirlediği bu takvime paralel şekilde ilerleyebilecek mi?