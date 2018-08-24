1995 yılında piyasaya sürülen ve Millenium işletim sisteminin piyasaya çıkması sonrası desteğini kestiği Windows 95'i artık PC'nizde çalıştırabilirsiniz.

Microsoft'un bu günlere gelmesinde oldukça büyük bir katkısı olan ve DOS işletim sistemiyle Windows'u tek bir potada eritmeyi başaran Windows 95, her açıdan efsanedir. Özellikle Windows 98 gibi 'mükemmele yakın' bir işletim sisteminin temellerini atmış olması da ayrıca önemlidir.

Her ne kadar üzerinden 23 sene gibi ciddi bi süre de geçmiş olsa bu işletim sistemini bilgisayarınız üzerinden hemen kullanmanız mümkün değildi. Daha önce çeşitli simülatörler aracılığı ile tarayıcı üzerinden kullanabildiğiniz Windows 95, artık bir program aracılığı ile sizlerle.

Şimdilik programın bir takım kusurları mevcut: Notepad ve Solitaire sorunsuz çalışıyor ancak Internet Explorer'ın internete bağlanmasında ciddi sorunlar var. FreeCell ve Solitaire gibi oyunlar çalışsa da Space Cadet Pinball'a erişim yok.

Yine de ilk versiyon için oldukça umut verici olan Windows 95'i isterseniz buraya tıklayarak indirebilirsiniz.