Microsoft, Windows Defender'a getirdiği yeni özellik sayesinde Windows 10 kullanıcılarının bilgisayar korsanlarından ve diğer virüslerden korunmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Bu yeni korumalı mod, güvenliği en üst düzeye çıkararak bilgisayar korsanlarının sisteminize erişmesini önlemeyi amaçlıyor. 26 Ekim'de duyurulan bu özellik sadece Windows Insiders beta programına katılan kullanıcılara sağlanıyor.

Bu yeni özellik sayesinde diğer ücretsiz antivirüs programlarının aksine, Windows Defender tam anlamıyla bir antivirüs çözümü sunuyor. Yeni gelen özelliğin, güvenlik endüstrisinden ve araştırma topluluğundan aldıkları geri bildirimlerin doğrudan bir sonucu olduğunu söyleyen Microsoft, ürünü geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Microsoft, Windows Insider programında kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, herkesin bu özelliği etkinleştirmesini kolaylaştırmaya başladı. Eğer siz de Windows 10 işletim sistemi yüklü bir bilgisayara sahipseniz Komut İstemi'ni yönetici olarak çalıştırın ve şu kodu girin: “setx /M MP_FORCE_USE_SANDBOX 1”

Daha sonra bilgisayarınızı yeniden başlatarak bu güncellemeyi aktif edebilirsiniz. Henüz test aşamasında olan özelliğin iyi sonuçlar verip vermediğini görmemiz için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Virüs ve tehdit sayısının günden güne arttığı bu zamanlarda Microsoft'un Windows Defender'ı daha güvenilir bir hale getirmek için çok çaba sarf ettiği gözlerden kaçmıyor.