En basitlerinden bahsetmiyoruz, bu tuş, herkesin bildiklerinden ziyade bilmediği kısayollar için de kullanılıyor.
İşte onlardan bazıları…
Windows + Shift + S: Ekran Görüntüsü Alma
Ekranın belirli bir kısmının veya tamamının görüntüsünü almanızı sağlar. Özellikle ekran görüntüsü almanız gerektiğinde oldukça pratik bir seçenektir.
Windows + L: Bilgisayarı Kilitle
Hızlıca bilgisayarı kilitlemek için kullanılır, özellikle kısa süreliğine bilgisayar başından ayrılırken çok kullanışlıdır.
Windows + V: Pano Geçmişini Aç
Bu kısımda daha önce kopyalanmış metinlerin ve görüntülerin geçmişine ulaşabilirsiniz. Özellikle aynı anda birden fazla kopya yapmanız gerektiğinde oldukça işe yarayan bir yöntem.
Windows + H: Dikte Modunu Başlat
Ekranda metin yazılabilen bir alandayken mikrofonu kullanarak konuştuklarınızın yazıya dökülmesini sağlar.
Windows + . (Nokta): Emoji Paneli
Bu kısayol, emoji panelini açarak metin alanlarına emoji eklemeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca gif ve sembollere de buradan erişebilirsiniz.
Windows + P: Ekran Yansıtma Seçenekleri
Sunum veya çoklu ekran paylaşımı için ekran ayarlarını değiştirmekte rahatlıkla bu kısayolu kullanabilirsiniz.
Bu kısayolları kullanarak zamandan tasarruf ederken pratik bir şekilde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Peki sizin bildiğiniz kısayolları hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!
İlginizi çekebilir: