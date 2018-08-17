Microsoft, halka açmadan önce yeni sürümlerini 'insider preview' adlı programından, sadece buna talip olanlar için yayınlar. Son sürüm, getirdiği düzeltmelere rağmen faydasından çok zarar içeriyor.

Geçtiğimiz günlerde Windows 10'a yeni güncelleme ile birlikte 'zifiri karanlık tema' geleceğini sizlere bildirmiştik. Bu ve birçok yeni özelliği bünyesinde barındıran Windows 10 build 18219, yayınlanan düzeltme, yenilik ve değişiklik notlarına göre faydadan çok zarar getiriyor.

Elbette bunun 'beta' dahi diyemeyeceğimiz bir sürüm olduğu düşünülürse bu durum oldukça normal. Microsoft da bu tür sorunlardan haberdar olduğu için bir süre önce bu tip henüz kullanıcılara tam anlamıyla açılmamış sürümlere yeni kayıtları kapattı. Anlayacağınız Windows'un 'Insider' sürümlerine daha önce kayıt yaptırmadıysanız artık çok geç.

Dilerseniz Windows 10 Build 18219 sürümünün eksi ve artılarına kısaca bir göz atalım.

Düzeltilenler

Notepad'de 'Bing ile arama' özelliğine dair çeşitli hatalar düzeltildi.

Yine Notepad'de kısayolların çalışmıyor olması durumuna çözüm getirildi.

Simge durumuna küçültülen yazılımların ön izlemelerinin takılı kalması düzeltildi.

PDF dosyalarının Edge üzerinde açıldığında kısayollarının çalışmaması hatası düzeltildi.

Henüz Düzeltilmeyen Hatalar

Karanlık temadaki beyaz bölgeler halen duruyor. Gelecek sürümde bu soruna çözüm üretilecek.

Güncellemeden sonra görev çubuğunun sık sık kaybolması. Ağ bağlantısı, ses çubuğu gibi göstergelerin bir anda yok olması.

Daha büyük hale getirildiğinde metinlerin kaybolması ve birbirine geçmesi.

'Narrator' modunda birden çok düzeltilmeyen hata var. Uygulama durabilir, kısayollar çalışmayabilir ve sistemi kitleyebilir.

Windows'un geç başlaması mümkün. Başlangıçta çalışmayan uygulamalar ve kararsızlıklar söz konusu.

Gördüğünüz üzere Windows'un bu yeni sürümü için acele etmenize gerek yok. En güzeli stabil versiyonun çıkmasını ve herkes için sorunların düzeltilmesini beklemek.