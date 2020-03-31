Popüler dosya arşivleme ve veri sıkıştırma yazılımı WinRAR'ın yeni sürümü yayınlandı. WinRAR 5.90, uygulama performansında ve arayüzde bazı geliştirmeler sunuyor.

WinRAR ve RAR sıkıştırma formatının geliştiricisi RARLAB, WinRAR 5.90 final sürümünü yayınladı. Arşiv uygulamasının yeni sürümü çok sayıda yeni özellik, iyileştirme ve hata düzeltmeleriyle geldi. WinRAR'ın son sürümü olan WinRAR 5.80, Aralık 2019'da yayınlanmıştı.

WinRAR 5.90, Windows, Mac OS X, FreeBSD, Linux ve Android işletim sistemlerinde destekleniyor. Kullanıcılar, WinRAR uygulamasını güncellemek için sıkıştırma yazılımının en son sürümünü geliştiricinin web sitesinden indirebilirler. WinRAR ne yazık ki otomatik güncellemeleri desteklemiyor.

WinRAR 5.90 ile gelen yenilikler ve değişiklikler:

16 ve daha fazla çekirdekli işlemcili sistemlerde RAR sıkıştırma hızı geliştirildi.

WinRAR'ın kullandığı maksimum iş parçacığı sayısı 32'den 64'e yükseltildi. -mt komut satırı anahtarı, değişikliği yansıtmak için 1 ile 64 arasındaki değerleri kabul ediyor.

Ayarlardaki yeni "iş parçacığı" girişi, çoklu iş parçacığı parametresinin yerini aldı. 1 ve CPU çekirdek sayısı arasındaki değerleri kabul ediyor.

Arşivlenmiş içeriklere göz atarken, artık paketlenmiş ve paketlenmemiş boyutlar görüntüleniyor.

RAR5 arşiv onarım performansı iyileştirildi.

Arşivlerin okunması fazla zaman alıyorsa, ilerleme çubuğu ve iptal düğmesi görüntülenecek.

Bazı pencereler, arşivleme ve çıkarma işlemi ilerleme pencereleri artık yeniden boyutlandırılabilir.

WinRAR 5.90 yama notlarının tamamına buradan göz atabilirsiniz. Bilgisayarınızda yüklü olan WinRAR uygulamasının hangi sürümde olduğunu Yardım> WinRAR Hakkında kısmından öğrenebilirsiniz. WinRAR 5.90'ı indirmek için RARLAB'ın sitesine buradan erişebilirsiniz.