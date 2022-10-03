Wisk Aero isimli havacılık şirketi, yeni uçan taksisini tanıttı. Yarı otonom sisteme sahip olan ve dört yolcu taşıyabilen uçan taksi, geliştiricisine göre uçuş lisansı alabilir.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, geliştirilmekte olan hava taksilerinden bahsediyoruz. Genelde küçük ve yalnızca birkaç kişiyi taşıyabilen bu uçakların, ilerleyen zamanlarda gerçek birer ulaşım aracı olacağına inanılıyor. Bu durum bir gün gerçek olur mu bilinmez ancak şirketlerin hava araçlarıyla ilgili çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatta Wisk Aero isimli şirket, yeni bir "uçan taksi"sini resmen tanıttı. Şirket bu hava aracını dünyanın ilk otonom, elektrikli ve dört koltuklu hava taksisi olarak nitelendiriyor.

Wisk Aero, hava araçları konusunda çalışmalarını sürdüren şirketlerden bir tanesi. 2019 yılında kurulan şirket, Boeing ve Google kurucu ortaklarından Larry Page'in girişimi olan Kittyhawk'ın destekleriyle hayatta kaldı ve bugüne kadar da dikkat çeken çalışmalar yaptı. İşte bugün gerçekleştirilen etkinlik, Wisk Aero'nun son uçan taksisini gözler önüne serdi.

Karşınızda Wisk Aero'nun en yeni hava aracı

12 dikey motorlu bir yapıya sahip olan yeni nesil uçan taksi, dört yolcu taşıma kapasitesine sahip. Yaklaşık 140 km/sa hıza ulaşabilen uçan taksi, yerden bir kilometre yüksekte uçuş yapabiliyor. Hava aracının kontrolünü ise bir otopilot gerçekleştiriyor. Bu otopilotun Wisk Aero'nun merkezinde bulunan gerçek bir pilot gözetiminde çalışacağını belirtelim.

Wisk Aero'nun açıklamalarına göre şirket, önümüzdeki 5 yıl içerisinde hava araçlarını aktif olarak kullanmaya başlayacak. İlk aşamada 20 ülkece uçacağını düşünen şirket, yılda 14 milyon adet uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyor. Analistlere göre uçan taksiler, 2035 yılına kadar 150 milyar dolarlık hacme sahip olacak. Ancak burada çok ciddi bazı sorunlar var.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bugüne dek herhangi bir uçan taksiye lisans vermedi. Wisk Aero, tanıttığı son hava aracının FAA lisansı almak için bugüne kadarkilerin en gelişmişi ve sertifikaya en yakın olanı olduğunu ifade ediyor. Eğer durum gerçekten de böyleyse ve Wisk Aero'nun uçan taksisi lisans alırsa Uber gibi şirketler için yepyeni bir sayfa açılacağını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Wisk Aero'nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz