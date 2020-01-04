Witcher Dizisi İçin Resmi Podcast Yayınlanacak

Yapımcı Lauren S. Hissrich, Twitter hesabından yaptığı duyuruda The Witcher dizisi için resmi podcast'in önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Netflix ekranlarında yayın hayatına başlayan The Witcher, yayınlanmasının ardından henüz 1 ay dahi geçmemesine rağmen 2019’un en popüler yapımlarından biri olmayı başardı. Dizinin Netflix üzerindeki izlenme sayıları bir yana sosyal medyada da son dönemlerin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı.

Dizinin popülerliğiyle doğru orantılı olarak Steam üzerinden The Witcher 3 oyununu eşzamanlı oynayanların sayısı da bu ay içerisinde 100 bin civarına ulaştı ki bu sayı, oyunun ilk lansmanındaki oyuncu sayısından bile daha yüksek bir sayı. Serinin hayranlarının bu ilgisine kayıtsız kalamayan yapımcı Lauren S. Hissrich de yepyeni resmi bir podcast için çalıştıklarını duyurdu.

The Witcher podcast’i önümüzdeki hafta yayınlanacak:

Resmi duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yapan Lauren S. Hissrich, yaptığı açıklamada bir süredir yeni podcast için çalıştıklarını ve ilk bölümün önümüzdeki hafta geleceğini duyurdu. “Behind The Scenes” olarak adlandırılan Witcher podcast’i için işaret edilen net tarih ise 8 Ocak 2020.

Yayınlanacak bu podcast’te sahne arkasında yaşananlardan çekim ekibine ve dizinin oyuncularına kadar pek çok farklı içerik bulunacak. Öte yandan bu podcast, dizi hakkında en çok merak edilen “yazarların bu işi nasıl ortaya çıkardığı” ve “karakterin imza kıyafetine ilham veren şeyin ne olduğu” gibi sorulara yanıt verecek.

The Witcher’ın ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor. Yayınlanan ilk sezonuyla milyonların beğenisini kazanan yapım, bu başarısının ödülü olarak Netflix’ten ikinci sezon onayını almayı başardı.