Witcher'ın Geralt'ı, Monster Hunter: World'e Geliyor

Oyuncuları gözdesi The Witcher serisinin baş karakteri Rivia'lı Geralt, Monster Hunter: World'e geliyor.

Oyunlarda bulunan bazı karakterlerin komşu oyunlarda yer alması, oyun sektöründe hikayeleri çeşitlendirmenin en eğlenceli yollarından birisidir. Oyuncuların, özellikle dünyasının genişliğiyle hayran olduğu The Witcher serisinin baş karakteri Rivia'lı Geralt, 2019 yılı içerisinde Monster Hunter: World oyununda yer alacak.

İlk cümlemizde bahsettiğimiz "karakterlerin komşu oyunlarda yer alması" olayında genelde misafir olan karakterler, ya sadece görünüyor ya da hikayede basit bir şekilde yer alıyordu. Rivia'lı Geralt ise bunun çok ötesinde bir şekilde Monster Hunter: World'e dahil olacak. Yalnızca oyunda yer almakla kalmayacak olan Geralt, aynı zamanda Monster Hunter: World içerisinde oyuncular tarafından oynanabilecek bir karakter olacak. Hatta Geralt'lı görevler bile bulunacak.

The Witcher'ın yapımcısı CD Projekt RED'in yaptığı açıklamaya göre The Witcher'ın baş karakteri Geralt, Monster Hunter: World'ün karakterlerinin dinamikleri yerine kendi dövüş, oynanış, hareket, büyü ve kılıç dinamiklerine sahip olacak. 2019'un ilk çeyreği içerisinde ilk olarak PlayStation 4 ve Xbox One'da Monster Hunter: World'de yerini alacak olan Rivia'lı Geralt, ilerleyen zamanlarda PC platformundaki Monster Hunter: World'de de oynanabilir olacak.