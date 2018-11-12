Thronebreaker, 50 TL'ye Satılırken Bir Anda 159 TL Oldu

Witcher serisinin son oyunu Thronebreaker, Türkiye'deki oyuncuları mutlu etmişken bir anda fiyatı %200 artırdı.

Witcher 3'ün sevilen kart oyunu Gwent, önce oyundaki şanına yetemeyip ücretsiz bir kart oyununa dönüşmüştü. Sonrasında oyuna bir hikaye modu eklemeyi düşünen CD Project RED, işleri biraz daha genişleterek bunu bir ek paket olarak sunmak yerine yepyeni bir oyun olarak oyuncuların karşısına çıkardı.

Cyberpunk 2077 ile şimdiden oyuncuları heyecana sürükleyen firmanın geçmişte de ülkemizdeki fiyat politikası büyük beğeniyle karşılanmıştı. Oyunlarını genelde GOG'den yayınlayan firma, ani bir kararla Thronebreaker'ı Steam'e getirdi. Üstelik mükemmel bir fiyatla!

Normalde 30 dolar gibi bir etiketle satılan oyun, ilk Steam'e eklendiğinde 50 TL gibi efsane bir fiyatlandırma ile karşımıza çıktı. Ancak bu durum çok sürmedi. Bir süre sonra oyunun fiyatı 159 TL'ye çekildi.

Oyunu 50 TL üzerinden alanlar için herhangi bir sorun yok. Steam bu konuda müşteri odaklı çalışıyor: Herhangi bir iade süreci yaşanmayacak. Buna karşın, oyunun bir daha indirime girip girmeyeceği kocaman bir muamma.