Fitness takip cihazı isteyenlerin yeni göz bebeği olacak Pulse HR bugün ön siparişe sunuluyor.

Steel HR Sport’u çıkardıktan sonra Withings, yeni giyilebilir cihazı Pulse HR’ı çıkarıyor. Su geçirmez fitness takip cihazı kalp atışlarınızı sayabiliyor, GPS takibi sağlayabiliyor ve 20 günlük bir pil ömrü sunuyor.

Akıllı bilekliğin silikon kayışı üç farklı renk seçeneğine sahip ve OLED ekranı yaktığınız kaloriler, günlük aktivite hedefleriniz ve akıllı telefon bildirimleriniz gibi bilgileri size gösteriyor. Ayrıca uyku takibi ve titreşimli alarm özelliğine de sahip.

Withings geçmişte başarılı hibrit saatler yapmış olsa da Pulse HR ile geleneksel fitness takip cihazı isteyenleri mutlu etmek için geliyor.

Ön siparişler bugün Amazon ve Withings.com’da başlıyor. Cihazın fiyatı 129,95 dolar olacak ve 5 Aralık’ta satışa çıkacak. Gümüş ve kırmızı renkli kayışlar ise 2019 yılında satışa sunulacak.