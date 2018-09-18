Nokia'dan Geri Alınan Withings, İlk Akıllı Saatini Tanıttı

Nokia ile işler umulduğu gibi yürümeyince geri alınan Withings, geri döndükten sonra geliştirdiği ilk akıllı saatini tanıttı.

Bir Fransız dijital sağlık girişimi olan Withings, iki yıl önce büyüme hedeflerini gerçekleştirme amacı ile Nokia’ya satıldı. Fakat Nokia, şirketin beklediği büyüme hedeflerinin yanına bile yaklaşamadı ve bu nedenle Withings, haklarını Nokia’dan geri satın aldı. Ürün geliştirmeye yeniden odaklanan Withings, Nokia’dan geri satın alındıktan sonra ilk akıllı saatini resmi olarak tanıttı.

Steel HR Sport olarak adlandırılan akıllı saat, Apple Watch ya da Galaxy Watch gibi rakiplerinden biraz daha farklı bir kullanıma sahip. Steel HR Sport, genel tasarımı itibari ile standart bir kadranlı saat gibi görünüyor. Ancak cihazın üzerinde bulunan sensörler ve küçük LED ekran, onu bir akıllı saate dönüştürüyor.

25 gün gibi yüksek bir pil ömrüne sahip olan Steel HR Sport, kalp atış hızını, 100’den fazla uygulamadan akıllı telefon bildirimlerini ve GPS verilerini LED ekranı üzerinden gösterebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, daha detaylı bilgileri saatin akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorlar.

Steel HR Sport, tasarım itibari ile son derece şık bir görünüme sahip. Üstelik bu şık akıllı saat, alarm özelliği sayesinde belirlenen saatte gönderdiği titreşimler ile kullanıcıları uyandırabiliyor. Ayrıca saat takılı olduğu sürece uygu verilerinizi de mobil uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz.

Withings tarafından geliştirilen Steel HR Sport, 199 dolar (~1300 TL) fiyat etiketi ile bugün itibari ile satışa çıkmış durumda. Eğer klasik görünümlü bir saatin, kare tasarımlı bir akıllı saatten daha iyi göründüğünü düşünüyorsanız Steel HR Sport’u beğeneceğinizi söyleyebiliriz.