HAVELSAN, ZORLU ENERJİ, OEDAŞ gibi firmaların yanı sıra Numan Kaan Karataş ve BİSSATEK Danışmanlık'ın da yer alacağı Women in Power, 5 Aralık'ta Dumlupınar Üniversitesi'nde.

Dumlupınar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’ne (IEEE) bağlı PES ve WIE komiteleri, enerji sektöründe profesyonelliğe adım atmaya hazırlanan öğrenciler ile sektörden profesyonelleri bir araya getirerek kadınların kariyer gelişimine destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Women in Power adlı yeni bir etkinliğe hazırlanıyor.

5 ayrı oturumdan oluşacak olan Women in Power etkinliğinde üç farklı konuşmacı oturumunun yanı sıra iki de eğitim oturumu gerçekleştirilecek. Konuşmacı oturumları sırasında sektörün büyük firmalarından HAVELSAN, ZORLU ENERJİ, OEDAŞ; eğitim oturumlarında ise UNITY Oyun Tasarımı Eğitimi ile Numan Kaan Karataş ve SWOT Analizi ile BİSSATEK Danışmanlık katılımcılarla bir araya gelecek.

Etkinlik sonunda şanslı katılımcılara sürpriz hediyeler verilecek ve tüm katılımcılara katılım sertifikası da takdim edilecek. 5 Aralık Cumartesi günü 14:00’te gerçekleştirilecek olan Women in Power etkinliğine katılmak için buraya tıklayarak gerekli formu doldurmanız yeterli.