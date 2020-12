Yaşanan birkaç ertelemeden sonra sonunda 25 Aralık'ta vizyona girecek Wonder Woman 1984'ün eleştirmen yorumları yayınlandı. Eleştirmenler, oyuncuların performanslarını beğenseler de filmin geneli için aynı şey söyleyemedi.

Normal şartlarda 2019 yılının sonunda vizyona gireceği açıklanan Wonder Woman 1984, çeşitli nedenler yüzünden 5 Haziran 2020'ye ertelenmişti. Fakat koronavirüsün etkisini artırmasıyla birlikte filmin vizyon tarihi 14 Ağustos, ardındansa 2 Ekim olarak güncellenmişti. Tüm bunların ardından film, son olarak 25 Aralık'a ertelenmişti.

DC imzalı süper kahraman Wonder Women'ı yeniden görmeyi uzun süredir bekleyenler, sonunda heyecanlı bekleyişlerinin sonuna yaklaşıyorlar. Wonder Woman 1984, vizyon tarihinde herhangi bir ertelenme yaşamadan 25 Aralık'ta izleyicileriyle buluşacak. Peki film hakkında eleştirmenler ne diyor? Çıkışına 10 gün kala Wonder Woman 1984'ü izleyen eleştirmenler, film hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Oyunculuklar iyi düzeyde:

IGN'den Matt Purslow, paylaştığı inceleme yazısında Gal Gadot'un filmdeki performansının filme zemin hazırladığını belirtti. Purslow, Diana'nın var oluşunun acı verici olduğunu ve bunun Gal Gadot tarafından hem üzücü hem de basit anlarda güzelce aktarıldığını ifade etti.

Bununla birlikte Mashable'dan Angie Han, The Independent'dan Clarisse Loughrey ve Entertainment Weekly'den Mary Sollosi, Diana ve Steve arasındaki ilişkinin Gal Gadot ve Chris Pine tarafından oldukça iyi bir şekilde aktarıldığını söyledi. Eleştirmenler, oyuncuların oynayışlarına yönelik kötü bir şey belirtmedi.

Film olması gerekenden uzun; görsel efektlerde sorun var:

Oyuncular özelinden çıkıp filmin geneline bakıldığındaysa işler biraz değişti. USA TODAY'den Brian Truitt, Thrillst'den Esther Zuckerman ve BBC'den Nicholas Barber, filmin bazı kötü yanlarından bahsetti. Brian Truitt, filmin en kötü yanının 'her şeyin çok fazla olması' olduğunu söyledi. Truitt, bu sözünü "Filmin canlanması çok uzun sürüyor ve bazı görsel efektler gişe rekorları kırmaya hazır sahneleri bozuyor " ifadesiyle açıklığa kavuşturdu.

Esther Zuckerman'se paylaştığı yazıda da aynı noktaya değindi. Zuckerman, filmde fazla aşk olduğunu ifade ederken Wonder Woman'ı harika bir karakter yapan şeyin ne olduğunun gözden kaçtığını, yani filmin amacını yakalayamadığını söyledi. Nicholas Barber de filmde bazı noktaların hikâyeye katkı sağlamadığını söyleyerek filmin uzunluğunu (151 dakika) eleştirdi.