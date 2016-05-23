Wonder Woman 1984'ün Çekimlerini Bitiren Gal Gadot'tan Mesaj

DC’nin başarıyı yakaladığı filmlerinden olan Wonder Woman’ın devam filmi, Wonder Woman 1984 adıyla seyirciyle buluşacak. Filmin başrol oyuncusu Gal Gadot, Instagram hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

DC çizgi romanlarından uyarlanan filmler arasında en başarılı olanlardan birisi olarak kabul gören Wonder Woman filminin devamı niteliğindeki Wonder Woman 1984, yakın zamanda vizyon tarihinin değişmesiyle gündeme gelmişti.

Wonder Woman karakterine can veren Gal Gadot, temmuz ayından bu yana devam eden çekimlerin tamamlandığını Instagram’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Instagram’da “Yine yaptık!” ifadesini kullanan yıldız oyuncu, “Wonder Woman’ı çekmeye ilk başladığımız zamanlar ne kadar harika olsa da, bu defa daha da özel ve eşsizdi. Dört farklı noktada, üç farklı ülkede çekim yaptık ve her gün sete gelip filmimize her şeyini veren neredeyse 1000 kişilik set ekibimizle çoook gurur duyuyorum.” diye yazdı.

Gadot, filmin yönetmen koltuğunda oturan Patty Jenkins’e onlara cesaret verdiği için teşekkür ederken, her günü eğlenceli ve keyif alınabilir hale getiren set ekibini de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, “Dürüst olmak gerekirse... sözcükler bu deneyimi ifade edemez... Bu yolculuk çok talepkar ve zorluydu ancak her gün, her çekimde elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk ve çok gururluyum.” diye de ekledi.

“Bu fırsat için teşekkürler evren. Bu karakteri seviyorum ve hepinize de dünyadaki en iyi hayranlar olduğunuz için teşekkür ediyorum. Beni her gün kendimi en iyisi için zorlamaya ittiniz. Çok mutlu ve heyecanlıyım, 2020’de sizinle paylaşmayı bekleyemiyorum.” ifadesini kullandı.

Çıkış tarihi ertelenerek 2020 Haziran’ına çekilen film için Warner Bros, “Film ait olduğu yere döndü.” açıklamasını yapmıştı. İlk Wonder Woman filmi gösterime 2017’de girmiş ve toplamda 817 milyon dolar hasılat yapmıştı.