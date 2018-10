Wonder Woman 1984'ün çıkışına daha bir yıl vardı, ta ki bu sabaha kadar. Filmin çıkış tarihi Kasım 2019'dan Haziran 2020'ye ertelendi.

Oldukça sert eleştirilere maruz kalan ve en büyük rakibi olan Marvel'in gerisinde kalan DCEU'nun sorunları pek de bitecekmiş gibi gözükmüyor. DC evreninin pek çoklarına göre en iyi filmi olan Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984'ün çıkışı yedi ay ertelendi.

Yönetmenliğini Patty Jenkins'in üstleneceği filmin gösterim tarihinin değiştirildiğini Wonder Woman'ı canlandıran Gal Gadot, kemdi Instagram hesabından duyurdu.

"Değişen şartlar dolayısıyla Wonder Woman'ı hakettiği evi 5 Haziran 2020'ye geri koyduğumuzu duyurmaktan süper heyecanlıyım. Orada olun ya da kaybolun!!!"

5 Haziran'ın hak edilmiş ev olmasının sebebi, ilk filmin de haziran ayının ilk haftasında gösterime girmiş olması. Değişen şartlar ise biraz daha karışık bir konu. DCEU'da bir sonraki filmin Kasım'da gelecek olan Aquaman olduğunu biliyoruz. Nisan'da da Shazam! gelecek. Bu noktadan sonrası ise epey karışık.

2019 yılının Ekim ayında Joker filmi gelecek, ancak o bağımsız bir zaman çizgisinde geçecek. Ana evrendeki hikaye ise Margot Robbie'nin başrolünde oynadığı Birds of Prey ile devam edecek. Bir ertelenip bir öne alınan, başına ne geleceği belirsiz The Flash filmi onu takip edecek, tabii başına bir iş gelmezse. Zira bu takvime James Gunn'ın Suicide Squad 2'si, Matt Reeves'in Batman'i, Ava Duvernay'in New Gods'ı gibi filmler de katılacak.

Warner Bros'un DC takviminde 3 Nisan ve 5 Haziran, açıklanmamış filmlerin tarihleri olarak gözüküyordu. Birini Wonder Woman almış oldu. Daha önceki filmin Haziran ayındaki başarısından bahseden Warner Bros'un Yurtiçi Dağıtım Bölümü Başkanı Jeff Goldstein, ellerinde fırsat geçmişken filmi tekrar Haziran'a aldıklarını söyledi.

Wonder Woman 1984'ün geçmiş zamanda geçeceğini düşünürsek, filmin ertelenmesinin diğer filmleri aksatmayacağını varsayabiliriz. Ekip, elde ettikleri yedi aylık zamanı film üzerinde çalışarak geçirebilecek.