Wonder Woman 1984'ten ilk fragmanın gelmesinin ardından hayranların kafasındaki önemli bir soru oluştu. Kahramanımız, yeni filmde neden kılıç kullanmıyordu? Wonder Woman'ın yeni filmde neden kılıcını ve kalkanını kullanmadığı açıklandı.

Wonder Woman 1984, yeni fragmanıyla büyük yankı uyandırmasının yanı sıra bazı soruları beraberinde getirdi. Wonder Woman karakterine hayat veren Gal Gadot ve yönetmen Patty Jenkins, gelecek filmle ilgili birçok soruyu yanıtladı ve ikiliyle yapılan röportajda Gadot, kahramanın neden kılıcını kullanmadığını açıkladı.

Gadot röportaj sırasında, "Wonder Woman silah taşımaz. Kılıcı bırakmaya karar verdik çünkü çok agresif bir yanı var. Eğer bir kılıcın varsa, bu onu kullanman gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden vazgeçmek istedik. Kalkanın da gerekli olduğunu hissetmedik. O bir tanrıça, savaşabilir, süper güçleri ve yetenekleri var. Yani hayır, kollukları var. Kementi var. Tacı var ve hepsi bu kadar." diyerek, karakterin neden kılıç ve kalkan kullanmadığına açıklık getirdi.

"O bir tanrıça, bu yüzden bir kılıç ya da kalkana ihtiyacı yok."

Wonder Woman çizgi romanda düşmanlarını alt etmek için genel olarak Doğruluk Kementi, kollukları ve tacıyla birlikte dövüş becerilerini kullanıyor. Kılıç ve kalkana çok nadir ve zorlu durumlarda başvuruyor. Ayrıca sevilen karakter fragmandaki görüntülerde Kingdom Come çizgi roman serisindekini andıran altın renkli zırhla karşımıza çıktı.

Wonder Woman 1984, çizgi romandaki hikayeye bağlı kalmayacak gibi görünse de silahları ve zırh seçenekleri önemli rol oynayabilir. Kılıç ve kalkanı kaldırmak, sanki Diana Prince'in eski hayatını geride bırakıp gücünü benimsediğine ve değişimine işaret ediyor olabilir. Kılıç ve kalkan bazı durumlarda kullanışlı olsa da, Wonder Woman isminin ağırlığı tek başına düşmanları yenmek için yeterli gücü taşıyor.

İlk fragman ve Gadot'un düşünceleri filme dair önemli bir soruyu cevapladı. Wonder Woman 1984, 5 Haziran 2020'de vizyona girecek ve 2017'deki başarılı başlangıcın ardından gişede yine önemli bir hasılat yakalayacağı öngörülüyor.