Wordpress 5.0 Beta 2 Yayınlandı: İşte Yenilikler

Wordpress, resmi Twitter sayfası aracılığı ile Wordpress Beta 5.0'ın yayınlandığını duyurdu.

Daha önce ilk betası yayınlanan Wordpress için yenilikler ve hata düzeltmeleri içeren Wordpress Beta 2 sürümü yayınlandı. Wordpress'in resmi web sitesi aracılığı ile yapılan uyarıda, yazılımın halen geliştirilme aşamasında olduğu ve çalışır durumdaki web sitesine kurulmaması gerektiği belirtiliyor. Eğer ki Wordpress 5.0 Beta 2'yi kurcalamak istiyorsanız, bunu bir test sitesi aracılığı ile yapmanız öneriliyor.

19 Kasım'da resmi olarak yayınlanacak olan tam sürüme kadar sabredemeyenler için Beta 2'nin özellikleri şu şekilde:

Meta kutularındaki hatalar giderildi. Blok Editör'de görülmemesi sorunu giderildi.

JavaScript çeviri dosyalarının kaydedilmesi ve yüklenmesi sağlandı.

Altbilgi alanına 'widget' desteği eklendi.

Kullanıcılar tarafından raporlanan hatalar ve buglar giderildi.

Wordpress'in son kararlı sürümü olan 4.9.8'i buraya, beta sürümlerine ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.