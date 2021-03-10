WordPress geliştiricileri, internet sitesi oluşturma hizmetinin son sürümü duyurdu. "WordPress 5.7 Esperanza" olarak isimlendirilen ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmış olan bu sürüm, kullanıcılara pek çok yenilik ve kolaylık getiriyor.

Dünyanın en çok kullanılan internet sitesi oluşturma yazılımı WordPress'in 2021 yılındaki ilk yeni sürümü yayınlandı. "5.7" koduna sahip olan bu sürüm, dünyaca ünlü müzisyen Esperanza Spalding'in ismini alarak kullanıcılara, "WordPress 5.7 Esperanza" olarak sunuluyor. Peki en yeni WordPress sürümünde ne gibi yenilikler bulunuyor?

WordPress geliştiricileri, hizmetin son sürümünde doğrudan kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmışlar gibi görünüyor. Çünkü son sürümdeki yeniliklere baktığımızda, internet sitesi oluşturmakta ihtiyaç duyulan pek çok şeyin artık çok daha kolay olduğunu görüyoruz. Böylelikle site sahipleri, yeterince kod bilgisine sahip olmasalar da daha kolay bir şekilde şık ve işlevsel bir internet sitesi tasarlayabilecekler.

İşte WordPress 5.7 Esperanza'nın sahip olduğu yenilikler

WordPress geliştiricilerinin yaptıkları açıklamalara göre hizmetin son sürümü, internet sitelerinin tek bir tık yardımıyla HTTP'den HTTPS protokolüne taşınmasını sağlıyor. Bunun tüm internet sitesi sahipleri için kritik bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz çünkü bugüne kadar böyle bir şeyin yapılması, pek de kolay değildi. Artık bir site sahibi, bir tıkla sahip olduğu internet sitesindeki tüm sayfaların protokollerini değiştirebilecek. Bu işlemin yapılmasıyla internet sitelerindeki tüm sayfalara ait URL bilgileri de otomatik olarak güncelleniyor.

WordPress 5.7 Esperanza'nın sunduğu başka bir yenilik ise daha gelişmiş bir düzenleyiciye sahip olması. Bu bağlamda site sahipleri, yazı tipi boyutlarını liste ve kod blokları altında da düzenleyebilecekler. Böylelikle yazı tipi boyutu için başka bir sayfaya gidilmesine ihtiyaç olmayacak. Ayrıca sürükle ve bırak desteği ile kod bloklarının tekrar tekrar kullanımına destek veriliyor oluşu da WordPress 5.7 Esperanza'da bulunuyor.

WordPress kullanan site sahipleri, bazı düzenlemeler yapmak istediklerinde kod yazmak durumunda kalıyorlardı. Ancak yeni sürüm, bunu da iyileştiriyor ve hiçbir kod yazmadan tarayıcıdaki pencereyi tamamen doldurabilecekleri hizalamalar yapabiliyor, sitelerinde kullandıkları butonlar için dikey ya da yatay düzen seçip, düğmelerin boyutunu ayarlayabiliyor ve sosyal hesap simgelerinin boyutları üzerinde değişiklik yapabiliyorlar. Ayrıca bu sürümde varsayılan olarak kullanılabilecek yepyeni bir renk paleti de yer alıyor.

Geliştiriciler, site sahiplerinin teknik olarak ayarlar yapabilecekleri bazı yenilikler de sunuyorlar. Bu yenilikler, meta verilerin Robots API aracılığıyla filtrelenmesi ve iFrame içeriklerinin geç yükletilmesini sağlıyor. Böylelikle site sahipleri, Robots API aracılığıyla Google'daki varlıklarını sağlamlaştırırken, iFrame'leri yavaşlatarak da sayfaların açılış hızını iyileştirebiliyorlar. WordPress altyapısını kullanan tüm site sahipleri, WordPress 5.7 Esperanza'yı an itibarıyla kullanabiliyorlar.