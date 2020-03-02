Türkiye'nin en büyük WordPress etkinliği olarak kabul edilen WPFest, 5 Mart'ta İstanbul Teknik üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Etkinliğe Webtekno'ya özel olarak %50 indirimli katılabilirsiniz.

WordPress dünyasını ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen ve WordPress topluluklarında da önemli bir yankı uyandıran etkinlik, bu yıl 700’ün üzerinde WordPress tutkununu buluşturmayı amaçlıyor. Etkinlik boyunca WordPress’te SEO, performans, e-ticaret gibi konular konuşulacak.

WordPress konusunda önemli isimlerin konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşacakları WPFest’te WordPress siteleri için güvenlik önlemleri, SEO ve SEM teknikleri, performans ve optimizasyon çalışmaları hakkında merak edilen birçok soru cevap bulacak.

WPFest’te konuşulacak konulardan bazıları:

WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir, yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler nelerdir?

Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları ve teknolojik altyapısı.

WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır?

Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler nelerdir, popüler eklentiler, WordPress’in en önemli fonksiyonları ve tüm ek özellikler.

Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress'te E-ticaret.

Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği WPFest 2020’ye katılmak için wpfest.org adresini ziyaret edip kaydolabilirsiniz. Etkinliğe Webtekno’ya özel %50 indirimli kaydolmak için WPFESTWEBTEKNO kodunu kullanabilirsiniz. İndirimli biletlerin sınırlı sayıda olduğunu belirterek kayıt olmak için acele etmenizi tavsite edebiliriz.