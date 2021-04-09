Work and Travel Ödemesini Geri Alamayanlar İçin Emsal Karar

Work and Travel programları iptal olmasına rağmen acentelere verdikleri ön ödemeyi iade alamayan öğrenciler için mahkeme, emsal niteliğinde bir karar verdi. Bir öğrenci, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak ön ödemesini iade aldı ve karar, mahkeme tarafından onandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alarak 2020 ile ilgili neredeyse tüm planların alt üst olmasına yol açan koronavirüs pandemisinin yürütülemez hale getirdiği uygulamalardan biri de “Work and Travel” olmuştu. Hem yurt dışını görmek, hem çalışarak gelir elde etmek hem de yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercihi olan Work and Travel, pandeminin patlak vermesi ve sınırların kapatılmasıyla birlikte 2020 özelinde iptal olmuştu.

Binlerce öğrenci, Work and Travel’ın iptal olmasıyla birlikte soluğu anlaşma yaptıkları Türkiye’deki acentelerde aldı ve deyim yerindeyse bir darbe de burada yedi. Pek çok şirket, öğrencilerden almış oldukları ön ödemeyi iade etmeye yanaşmadı. İade etmeyi kabul eden bazı şirketler ise ücretten 3’te 1 oranında kesinti uyguladı.

Work and Travel şirketleri, ön ödemeleri iade etmeyi reddediyor

Yabancı dilini geliştirmek amacıyla Work and Travel yapmayı uygun gören bir öğrenci, konuyla ilgili olarak 5 Mart 2020’de Edex Yurtdışı Eğitim şirketi ile anlaşma imzaladı. Şirket ile Kahraman arasındaki anlaşma, 2.300 dolar değerindeyken; Kahraman anlaşma şartları dahilinde şirkete 300 dolarlık bir ön ödeme gerçekleştirdi.

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde 20 Haziran’da ABD’ye gidip, 17 Eylül’de geri dönecek olan Kahraman, tarihler 20 Mayıs’ı gösterdiğinde ABD’deki anlaşmalı şirket ve sponsor firmanın kararı ile programın iptal edildiğini öğrendi. Work and Travel hayalleri suya düşen Türm öğrenci, tabii olarak ödemiş olduğu ön ödemenin iadesini talep etti.

Edex Yurtdışı Eğitim, konuyla ilgili olarak öğrenciye, “Sözleşmede yer alıyor. Ön ödeme iade edilemez. Sizin işiniz için yaptığımız harcamalar var” açıklamasında bulunarak ön ödemenin iade edilemeyeceğini aktardı. Şirketten olumsuz yanıt alan öğrenci, konuyla ilgili olarak Şahinbey Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Mahkeme, ön ödemenin iadesi kararını onadı

Tüketici Hakem Heyeti, konuyla ilgili incelemelerinin ardından öğrencinin ön ödeme ücretinin iadesine karar verdi. Edex Yurtdışı Eğitim avukatının karara itirazını değerlendiren Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, Tüketici Hakem Heyeti’nin kararının yerine olduğunu hükmetti ve kararı onadı. Kararın kendisi gibi mağdur olan öğrenciler için büyük önem taşıdığını ifade eden öğrencinin avukatı Yasemin Bal, konuyla ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Benzer durumda olan binlerce öğrenci var. Kimi kredi çekerek, kimi akrabalarından borçlanarak bu ödemeleri yaptı. Ve iptal kararında da hiçbir sorumlulukları yok. Dolayısı ile bu karar çok önemli. Benzer dosyalar için de örnek teşkil edebilecek bir karar. Şirket, bu karara rağmen ödemeyi yapmazsa icra yoluna gideceğiz.”

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu ise benzer şekilde mağduriyet yaşayan 10 bin kadar öğrenci olduğunu aktarırken; bu konuda zamanaşımının 2 yıl olduğunu belirtti ve “Parası iade edilmeyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmamalarında yarar var” ifadelerini kullandı.