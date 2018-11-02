World of Warcraft Demo'da Hangi Kısıtlamalar Var?

World of Warcraft Classic oyununun yayınlanan demo sürümünde bazı kısıtlamalar göze çarpıyor.

World of Warcraft Classic oyunundaki en büyük kısıtlama süre olarak görünüyor. İlk başta Blizzard, kullanıcıları bir saatlik oyun süresi ile sınırlayacak. Ama endişelenmeyin, bir saatlik süreyi doldurduktan sonra biraz bekleyerek yeniden oynayabilirsiniz.

Battle.net forumlarına gönderdiği bir yazıda Blizzard, oyuna giren her oyuncunun 1 saatlik oynama süresinden sonra oyundan çıkarılacağını ve 90 dakika bekleme süresinin ardından tekrar oyuna giriş yapılabileceğini söyledi. Söz konusu kısıtlamanın ilerde kaldırılacağı konuşulsa da şirketten henüz böyle bir açıklama gelmedi.

Şirketin bu sınırı koymasının en büyük nedeni demoya olan yoğun talep. World of Warcraft'ın sunucularında yaşanabilecek aşırı yüklenmeleri önlemek ve kullanıcıların oyuna rahatça giriş yapmalarını sağlamak için bu kısıtlamalar uygulanacak. World of Warcraft'ın sunucularının geçmişte yaşadığı problemleri hatırlayacak olursak böyle bir kısıtlama kullanmakta pek de haksız sayılmazlar.