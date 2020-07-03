World of Warcraft’ın Bazı Sunucuları Birleştirilecek

Blizzard Entertainment, bugün paylaştığı duyuruda World of Warcraft’taki düşük yoğunluktaki sunucuların kalabalık sunucularla birleştirileceğini açıkladı. Birleştirme işlemi önümüzdeki iki ya da üç ay boyunca devam edecek.

2004 yılında çıkış yapan World of Warcraft, evrilerek ve sürekli gelişerek günümüze kadar uzanmayı başardı. Öyle ki oyun bu kadar eski olmasına rağmen hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyunun geliştiricisi Blizzard Entertainment da oyuna gelecek yenilikler hakkında sürekli duyurular yapıyor.

Ancak Blizzard Entertainment’ın yaptığı son duyuru bazı oyuncuları üzebilir, bazı oyuncularıysa fazlasıyla sevindirebilir. Şirket, bugün yaptığı duyuruda oyunda en az popülasyona sahip sunucuların daha fazla popülasyona sahip sunucularla birleştirileceğini açıkladı.

İşlem tüm yaz devam edecek:

Blizzard, paylaştığı duyuruda tüm sunucu birleştirme işleminin bütün yaz boyunca devam edeceğini açıkladı. Ancak şirket, hangi sayıda sunucunun birleştirilme işleminde yer alacağını, hangi sunucuların büyük sunucularla birleştirileceğini veya herhangi bir detayı henüz açıklamadı.

Bu işlem aslında World of Warcraft tarihindeki ilk sunucu birleştirme işlemi olmayacak. Uzun zamandır aynı sunucuda oynayan ve günümüzde daha az oyuncuyla karşılaşan oyuncular, farklı bir sunucuya geçmek için para vermekten kurtulacakları için oldukça sevinecekler.

Sunucu birleştirme işlemi boyunca birleştirilecek sunucular aynı anda büyük sunuculara geçiş yapmayacaklar. bunun yerine Blizzard Entertainment, önümüzdeki iki ya da üç aylık süreç boyunca her hafta sunucuları yavaş yavaş birleştirecek. Blizzard, her hafta gerçekleşecek işlemler öncesinde oyunculara bildirim gönderecek.

World of Warcraft dünyasını düşündüğümüz zaman Blizzard Entertainment’ın almış olduğu bu kararın neredeyse her oyuncuyu sevindireceğini söyleyebiliriz. Oyuna gelecek Shadowlands ek paketinin de çıkışına az bir zaman kala ölü sunuculardan canlı sunuculara ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilmek, etkilenen oyuncuları da mutlu edecektir.