World of Warcraft'ın Genişleme Paketi Shadowlands Tanıtıldı

Blizzard'ın dün akşam itibariyle başlattığı BlizzCon 2019 etkinliğinde World of Warcraft için bir genişleme paketi duyurdu. Shadowsland isimli bu ek paket, Sylvanas ve Lich King Bolvar'ın savaştığı bir fragman ile duyuruldu.

Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Blizzard, dün akşam BlizzCon 2019 isimli etkinliğini başlattı. Etkinliğin ilerleyen safhalarında World of Warcraft ile ilgili yeni bir detay belli oldu. Blizzard, efsanevi MMORPG oyunu World of Warcraft'ın yeni bir genişleme paketi alacağını belirten bu genişleme paketi ile ilgili bir adet sinematik fragman yayınladı.

İlk olarak 23 Kasım 2004'te piyasaya sürülen World of Warcraft, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma (MMORPG) oyunları arasında efsane olmuş bir oyun. Çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen popülaritesini hâlâ sürdürmeyi başaran World of Warcraft, birçok oyuncu tarafından sevilerek oynanmaya devam ediyor. Blizzard, yaptığı etkinlikte oyuncularını sevindirecek bir haber paylaştı.

World of Warcraft: Shadowlands tanıtıldı

Blizzard, BlizzCon 2019 sırasında bir sinematik fragman ile birlikte efsanevi MMORPG oyunu için yayınlayacakları yeni genişletme paketini tanıttı. World of Warcraft'ın yeni genişletme paketi Shadowlands; Sylvanas ve Lich King Bolvar'ın Icecrown Citadel'deki savaşını gösteren bir video ile tanıtıldı. Fragmanda Icecrown Citadel'e geri dönen Sylvanas, Lich King'i alt ediyor ve başlığıyla ölüm ve yaşam arasında bir boyut açıyor.

Genişleme paketi, Shadowlands isimli ölüm boyutunu artık oyun içine taşıyor. Oyuna Revendreth, Ardenweald, Maldraxxus, Bastion gibi yeni alanlar ekleyen genişleme paketi, aynı zamanda bir Covenant seçmenizi de sağlayacak. Bunun dışında yeni zindanlar keşfedebilmenize ve baskın yapabilmenize olanak verecek olan Shadowlands paketi, şu anda ön satışa açık durumda.