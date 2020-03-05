World View, Stratosfere Dev Balonlar Göndermeye Hazırlanıyor

ABD merkezli World View, stratosfere göndermeyi planladığı balonlarla topladığı verileri insan yararına kullanılmak üzere bilim insanları ve meteoroloji uzmanları gibi yerlere aktarmayı hedefliyor. Şirket ayrıca uzay turizmine de yeni bir soluk katmak istiyor.

Uzay turizmi son dönemin popüler konuları arasında yer alıyor. ABD merkezli uzay araştırma ve teknoloji şirketi World View Enterprises, ürettiği dev balonları atmosferin üst tabakalarına göndermek ve bu alanda söz sahibi olmak istiyor. Şirket, bu amaca yönelik olarak test uçuşları gerçekleştirdi. Uçuş ve navigasyon sisteminin çalışma durumu kontrol edildi.

Dev balonlar, stratosfere yerleşecek:

Testlerin ardından balonlar, stratosferde uzun vadeli çalışmaya hazır durumda. Çeşitli sensörlerle donatılmış ilk parti Stratolites filosu, bu yaz Kuzey ve Orta Amerika üzerinde uçacak. Balonların, saha gözlemi, hava durumu ve savunma uygulamalarında kullanılması öngörülüyor. Öyle ki söz konusu proje, bilim insanlarına, meteoroloji uzmanlarına ve hükümetlere tipik uydulardan daha doğru veri toplamada yardımcı olmayı hedefliyor.

Stratolites filosu, diğer uyduların çoğundan daha düşük bir yüksekliğe yerleştirilecek. Böylece, özellikle alan görüntüleme konusunda daha iyi okumalar elde edilecek. Mevcut ekipman Dünya'nın fotoğraflarını 15 santimetrelik bir zemin mesafesinde çekiyor. Yani elde edilen görüntüdeki her piksel 15 santimetrelik alanı temsil ediyor. Gelecekteki Stratolites filosu, 5 santimetrelik mesafede görüntü yakalayabilecek.

İş, uzay turizmine dönüşebilir:

World View, bu yaz ilk Stratolites dalgasının yaşanacağını söylüyor. Filonun 2021 yılının ortalarında gökyüzüne bırakılması bekleniyor. Şirketin, dünyadan daha uzakta konumlanan SpaceX ve Starlink uydu filosundan farklı bir yol izlediği görülüyor. Stratolites filosu 10 ila 30 kilometre yüksekliğe sahip olacak. SpaceX’in uyduları ise yerden bin kilometre yükseklikte yer alıyor.

Eğer balonlar, alçak yörüngede bulunan uydularını yerini alırsa, bu işin daha düşük masraflarla yapılmasının önü açılmış olacak. Turizm boyutunu da göz ardı etmemek lazım. World View şirketi, balonlarla atmosferin üst katmanlarına taşıyacağı insanlara dünya manzarasını izletmeyi de planlıyor. Uçuş güvenliği sağlanabilirse uzay turizminde yeni bir kapı açılacak diyebiliriz.