2013 yılında gösterime giren ve Brad Pitt'in başrolünde olduğu filmin oyun uyarlaması geliyor.

2013 yılında gösterime giren Dünya Savaşı Z, hem eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış hem de 540 milyon dolarlık gişe hasılatıyla yapımcısını memnun etmişti. Aradan geçen 6 yılın ardından Saber Interactive'in elinde yeniden hayat bulan yapım, oldukça gergin ve keyifli bir atmosfere sahip.

4 kişilik birçok oyunculu co-op deneyimi olması beklenen yapımda Moskova, Kudüs ve New York sokaklarında zombilere karşı amansız bir mücadeleye girişeceğiz. Ancak oyunda bir hikaye modu olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

Son bir detay: Oynanış videosunun sonunda Steam logosunu göremiyoruz. Bu anlamda bu senenin sonunda piyasaya çıkacak olan oyunu Steam'de göremeyebiliriz.