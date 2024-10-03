2009'dan beri interneti daha güvenli ve erişlebilir yapmaya çalışan World Wide Web Foundation'ın kapanacağı açıklandı. Organizasyon, günümüz interneti için büyük önem taşıyan World Wide Web'in mucidi tarafından kurulmuştu.

İnternetin temel yapı taşlarından olan World Wide Web’in (WWW) kurucusu Tim Berners-Lee, iş insanı olan eşi Rosemary Leith ile birlikte 2009 yılında World Wide Web Foundation’ı kurmuştu. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan bu oluşum, interneti daha güvenilir ve daha erişilebilir hâle getirmek için 15 yıldır mücadele ediyordu.

Ancak sitesinden yapılan bir açıklamada, Tim Berners-Lee ve Rosemary Leith organizasyonun kapanacağını açıkladılar. Nedenine ilişkin de bilgi verdiler.

Organizasyon kuruluş hedefini büyük ölçüde tamamladı, şimdi yeni bir mücadele var

WWW Foundation ilk kurulduğunda dünyanın sadece %20’sinden biraz fazlasının internet erişimi vardı. Bunu değiştirmeye çalışan kuruluş sayısı da bir hayli azdı. Ancak günümüzde internet erişimi %70’in üstüne çıktı, erişilebilirliği artırmak ve daha uygun fiyatlı hâle getirmek için çalışan bu tarz organizasyonların sayısı çok yükseldi.

İki kurucu da yaptıkları açıklamalarda organizasyonun kuruluş hedefinin büyük oranda tamamlandığını belirttiler. Erişim ve uygun fiyatlılık konusunda yıllar boyunca onlarla çalışıp büyük ilerleme kaydetmelerini sağlayanlara teşekkür ederken diğer kuruluşların onların sorumluluklarını onlardan devralacaklarına inandıklarını ifade ettiler.

İkili, şimdi yepyeni bir mücadele ile karşı olduklarını ve ona karşı mücadele edeceklerini söylüyor. Sosyal medya iş modelinin kullanıcı verilerini metalaştırdığını ve gücü platformlara yoğunlaştırdığını belirtiyorlar. Bu tehdide karşı koymak için de kendi organizasyonlarını dağıtıp merkezi olmayan teknolojilere odaklanacaklarını ekliyorlar.

Şimdiki amaçları, bireylere verileri üzerindeki gücü ve kontrolü geri kazandırmak olacak. Hatta Tim Berners-Lee, bunun için Solid Protocol ismi verilen, insanların verilerini Pod adlı merkezi olmayan veri depolarında güvenli bir şekilde saklamalarına olanak tanıyan bir sistem bile geliştirmiş.