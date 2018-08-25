Warbringers'ın 3. Kısa Filmi "Azshara" Yayınlandı

World of Warcraft'ın Warbringers serinin son kısa filmi Azshara yayınlandı. Eski elf kraliçesi Azshara, Azeroth Savaşı'nın geleceğine dair ipuçları taşıyor.

Blizzard, World of Warcraft’ın yeni genişlemesi Azeroth Savaşı'nda önemli karakterlere odaklanan Warbringer serisinde 3. kısa filmini yayınladı. Warbringer serisinin son filmi, çevrimiçi oyunun geleceği hakkında bazı önemli ipuçları da sağlıyor.

WoW dünyasının yeni kısa filmi, gece elflerinin eski kraliçesi Azshara’ya odaklanıyor. Warbringer’ın ilk filminde insan – büyücü Jaina Proudmore; ikincisinde ise ölümsüz kraliçe ve Horde lideri Sylvanas Windrunner'ın hikayesi ele alındı. WoW’un varlığına odaklanan bu hikayelerden farklı olarak Azshara’nın hikayesi, elf imparatorluğunun yıkılışına kadar uzanıyor.

Azeroth savaşı, Horde ve İttifak arasındaki bölük çatışmasına odaklandı ancak hayranlar daha büyük bir tehditin Azeroth: Old Gods üstünden geleceğine dair teoriler ortaya attı. Bu antik, Lovecraftian varlıklar, hapsedilmeden önce dünyayı yönetiyorlardı; yine de karanlık fısıltıları ile hala başkalarını etkileyebilirler.

Serinin son kısa filmiyle Azshara, genişlemenin gelecek kısmında düşman olarak karşımıza çıkacak. Daha da gelecekte, Eski Tanrı N’Zoth, genişlemedeki son baskının patronu olabilir.

14 Ağustos’ta piyasaya sürülen Azeroth Savaşı, çıktığı günden bugüne 3.4 milyondan fazla satmayı başardı ve WoW’un rekorunu kırdı. Başarılı satışların yanı sıra Blizzard her zamanki gibi hem oyuncuları mutlu etmek hem abone sağlamak için düzenli hikaye deneyimleri yayınlamaya devam ediyor. Warbringer: Azshara’yı aşağıdan izleyebilirsiniz.