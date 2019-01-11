  • ''2019 Model iPhone'lar Üç Arka Kameraya Sahip Olacak''

WSJ'den 2019 Model iPhone'ların Kameralarıyla İlgili Büyük Spoiler

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Yeni iPhone modellerinin üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı yönündeki iddialar artmaya devam ediyor. Fakat sızdırılan konsept görüntülerdeki kamera modülü, 'olmasın daha iyi' dedirtecek cinsten.

2019 model iPhone’larla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgiye göre yeni iPhone serisi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi iki adet OLED ekranlı ve bir adet LCD ekranlı olmak üzere toplam üç ayrı modelden oluşacak. Ekran boyutları ve tasarımları büyük ölçüde aynı olması beklenen cihazların getireceği en büyük yenilir ise kamera noktasında olacak.
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Geçtiğimiz hafta sonu tutarlı sızıntıları ile bilinen Ice Universe, Twitter üzerinden iPhone 11’e ait olduğu iddia edilen bir konsept görüntü paylaşmış, yeni nesil iPhone’ların üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını belirtmişti. Wall Street Journal tarafından aktarılan yeni bilgiler, Ice Universe’ün sızıntılarını doğrularken, iPhone 11 ve iPhone 11 Max’in üç arka kameraya, LCD ekranlı yeni modelin ise çift arka kameraya sahip olacağını belirtti.

Bu nokta da ne yazık ki sızdırılan konsept tasarımın gerçek olup olmadığı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak söz konusu kamera modülünün Apple’ın alışılagelen simetrik tasarımından son derece uzak olduğu ve Huawei Mate 20 Pro’nun kamera modülüne göre oldukça kaba göründüğü düşünülürse gerçek olmama ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. En azından gerçek olmaması, Apple’ın hayrına olacaktır.
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Apple’ın Eylül ayında tanıtılacak iPhone modellerini nasıl isimlendireceği tam olarak bilinmiyor. Yeni ‘iPhone 11’ isminin yalnızca bir tahmin olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Wall Street Journal’a göre Apple, 2020 yılından itibaren LCD ekrana tamamen veda edecek. Ancak 2018 model iPhone’lar arasında en fazla talep gören ürünün iPhone XR olduğunu düşünürsek şirketin uygun fiyatlı bir iPhone modeli satışa sunmaktan vazgeçeceğini pek de düşünmüyoruz.
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Kaynak : https://9to5mac.com/2019/01/11/wsj-triple-rear-camera-for-high-end-xr-successor-dual-camera/
Etiketler: 2019 iPhone
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