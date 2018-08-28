WWW’nin Mucidi Tim Berners- Lee: “İnterneti Değiştireceğim"

Günümüz internetinin en önemli mimarlarından World Wide Web’in kurucusu Tim Berners-Lee, Solid adını verdiği yeni sistemi ile interneti; yozlaşmaktan kurtararak, çok daha güvenilir bir hale getirmek istiyor.

2000’li yıllarından başından itibaren tam anlamıyla bir özgürlük aracı olarak görülen internet, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte birçok demokratik olayda önemli rol oynamış olsa da bu özgürlük devri yerini derin bir yozlaşmaya bırakmış durumda. Günümüzde internet, kötü niyetli insanlar tarafından sıkça toplumu ayrıştırmak ve yönlendirmek için kullanılır hale geldi.

Tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi internetin müthiş bir ticaret aracı olduğunu fark eden kuruluşlar ve Facebook gibi sosyal mecralar, kişisel verileri ihlal ederek, bu teknolojiyi sıradan insanın lehine kullanmaya son hızıyla devam ediyor.

İnternetin bu gidişatından son derece rahatsızlık duyan internetin baş mimarlarından Tim Berners-Lee insanlığa armağan ettiği WWW (World Wide Web) teknolojisinin ardından değişimin vaktinin geldiğini belirtti.

Çalışmalarında şimdiden büyük bir yol kat eden mucit, eğer işler planladığı gibi giderse Solid (Social Linked Data) adlı projesiyle gerek iş modelleri gerek kişisel kullanım bazında internet anlayışını yeniden şekillendirecek. İnternette güvenliği maksimum seviyeye getirecek sistemin çarkları ise şu şekilde dönüyor olacak:

Veriler Farklı Bölgelerde Depolanacak

Günümüzde Facebook, Google gibi internet devlerinin serverlarında depolanan veriler yerine, daha mobil ve parçalara ayrılmış bir sisteme sahip Pods platformu dünyanın dört bir yanında kendine yer bulacak ve kullanıcı verilerini muhafaza edecek, üstelik bu verilerin hangi Pods makinesinde konuşlandırıldığı yalnızca kullanıcılar tarafından bilinecek.

Verilerin Kimlerle Paylaşılacağına Kullanıcı Karar Verecek

Tüm ipleri internet kullanıcısının eline veren bu sistem sayesinde, sıradan bir internet kullanıcısı dahi verilerinin kim tarafından, ne kadarının ulaşılabilir olduğunu belirleyebilecek.

1990’lı yıllarda CERN isimli bir bilgisayarda başlayan WWW macerasını birkaç yıl içerisinde tüm dünyaya yayan mucit Berners Lee, projesinin başarılı olacağı konusunda son derece iddialı.