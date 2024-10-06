Eylülden beri Brezilya’da yasak olan X, ülkedeki yetkililerin isteklerine uyma kararı almıştı. Bunlardan biri de para cezası ödemekti. Ancak şirketin cezayı yanlış bankaya ödediği ve bu yüzden hâlâ ülkede açılamadığı öne sürüldü.

Elon Musk yönetimindeki X, ağustos sonunda Brezilya’da temsilci atamaması ve talep edilen hesapları kaldırmaması nedeniyle yasaklanmıştı. Şirket, başta bu kararla mücadele edeceğini söylese de daha sonra geri adım atarak mahkemenin emirlerine uyma kararı almıştı. Bu kapsamda temsilci atanmış, dezenformasyon yayan hesaplar kaldırılmıştı. Aynı zamanda bir de para cezası ödeneceği ifade edilmişti.

Ancak platform bunlara rağmen hâlâ ülkede kapalıydı. Neden açılmadığı merak edilirken konu hakkında kulağa şaka gibi gelecek yeni bilgiler geldi. Buna göre şirket, cezaları yanlış bankaya ödemiş.

Platformun erişime açılması için paranın doğru bankaya transferi bekleniyor

Reuters tarafından edinilen bilgilere göre X’ten talep edilen şeylerin büyük bir çoğunluğu yerine getirildi. Ancak platformun hâlâ Brezilya’da kapalı olmasının nedeninin, para cezasının ödenmemesi olduğu ifade edildi. Şirket aslında 5 milyon dolar civarındaki cezayı ödemiş ancak yanlış bir bankaya.

Yani mahkeme, paranın doğru yere transfer edilmesini bekliyor. Yeni karar da bu transfer gerçekleştiğinde açıklanacak. Ne zaman olacağına dair maalesef henüz bir bilgi yok. Şirket tarafından yapılan açıklamada cezalarının eksiksiz bir şekilde ödendiğinin altının çizildiğini belirtelim.