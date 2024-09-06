X’in reklam gelirleri tehlikede. Markaların yüzde 26'sı 2025'te reklam yatırımlarını azaltma kararı aldı.

Kantar’ın Media Reactions 2024 raporu, reklamverenlerin X platformuna olan güveninin büyük ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre pazarlama profesyonellerinin yüzde 26'sı, 2025 yılında X’e yönelik reklam harcamalarını azaltmayı düşünüyor. Bu durum, X’in reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını ve platforma olan güvenin tarihsel olarak düşük olduğunu gösteriyor. Elon Musk’ın X’i devralmasından bu yana yaşanan reklam gelirlerindeki büyük düşüşle bağlantılı olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre X'in marka güvenilirliği açısından ne kadar zayıf olduğu da dikkat çekici. Pazarlamacıların sadece yüzde 4'ü X'in güvenli bir reklam platformu olduğuna inanıyor. Bu düşüş, Elon Musk’ın platformu devralmasından sonra daha da belirginleşti. Nefret söylemi ve olumsuz içeriklerle ilgili endişeler, birçok büyük markanın reklam harcamalarını durdurmasına ya da kısıtlamasına neden oldu. Musk’ın tartışmalı açıklamaları ve hukuki hamleleri, bu durumu daha da kötüleştirdi.

X'in düşük güven puanı reklam gelirlerini etkiliyor

X’in diğer sosyal medya platformlarıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük bir "güven puanına" sahip olduğu belirtiliyor. Google, marka güvenliğinde yüzde 39 ile en yüksek puanı alırken, X küresel ilk 10'un dışında yer alıyor. TikTok ve YouTube ise yenilikçilik ve güvenlik açısından öne çıkıyor.

X’in reklam gelirlerinde yaşanan bu dramatik düşüş, platformun reklamverenler gözündeki güvenilirliğini zedeliyor. Özellikle Brezilya gibi büyük pazarların X’e karşı tavır alması, platformun global reklam pazarındaki zayıf konumunu pekiştiriyor. Reklamverenlerin harcamalarını azaltma kararları, X’in gelecekteki reklam stratejileri üzerinde önemli etkiler yaratabilir.