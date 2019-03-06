X-Men: Dark Phoenix İçin Fragman Gibi Fragman Yayınlandı

Fox, yeni X-Men filmi X-Men: Dark Phoenix’in uluslararası fragmanını yayınladı. Bu fragman, öncekinden çok daha derli toplu ve ‘doğru’ şekilde yapılmasıyla göz alıyor.

Jean Grey’in kim olduğunu çocukluğumuzda okuduğumuz çizgi romanlardan ve meşhur X-Men çizgi filminden hatırlıyoruz, değil mi? Sinema izleyicilerinin büyük kısmı için doğru cevap ‘değil’.

İlk X-Men: Dark Phoenix fragmanı oldukça hızlı, karışık ve anlaşılması güç bir fragmandı. Seriyi bilmeyenler ya da Jean Grey’in güçlerine aşina olmayanlar için ne olup bittiğini anlaması güçtü. O yüzden o fragmanın haberinde Phoenix Force’un ne olduğuna değinerek bir haber hazırlamıştık.

Yeni fragmanda Jean’in çocukluğuna iniyor, güçlerinin ortaya çıkmasını ve X-Men’e katılma sürecini görüyoruz. Kozmik güç bu fragmanda, tıpkı ana kaynak olan çizgi romanlardaki gibi uzaydan geliyor ve kendine taşıyıcı olarak Jean’i seçiyor. Sonrasında Jean Grey’in yaşadığı çatışmayı görüyoruz. Zira Phoenix Force dediğimiz özünde yakan, yozlaştıran, kendisini ve etrafındaki her şeyi yok edip tekrar ortaya çıkan bir güç. (Phoenix de zaten bizdeki Zümrüdü Anka/Simurg’dur, küllerinden doğar ve hükmeden bir güçtür.)

Yönetmenin ‘bilmemizi istediği’ şekilde Mystique’i ekip lideri olarak görüyoruz. Jean Grey’in nasıl bu güçle bir araya geldiğini öğreniyoruz. Hatta Jessica Chastain’in oynadığı kötü karakterin motivasyonları bile bu fragmanda anlaşılır hale geliyor ve biz de kendisinin “bir tane de kötü olması lazımmış, beni yolladılar.” şeklinde değil de gerçek bir derinlikle hikayeye dahil olduğunu görüyoruz.

Filmin çıkış tarihi 7 Haziran olacak. Fragmanı aşağıda izleyebilirsiniz.