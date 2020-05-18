Disney'in Fox'u satın almasının ardından X-Men'in MCU'ya dahil olacağı proje için sabırsızlanılmaya başlanmıştı. Bu konuda henüz somut bir gelişme olmasa da Marvel hayranları, ürettikleri teorilerle X-Men karakterlerinin Marvel evrenine nasıl dahil olabileceğini gösteriyorlar.

Birçok Marvel hayranı, uzun bir süredir X-Men mutantlarının Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olmasını bekliyor. Bu bekleyişte Marvel’ın X-Men mutantlarını genel hikayeye nasıl dahil edeceğine dair yeni teoriler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

X-Men mutantlarının Marvel’ın nasıl dahil olabileceğine dair yeni bir teori, Avengers serisinin son filmine dayanıyor. Ortaya atılan teoriye göre Avengers: Endgame’de kullanılan sonsuzluk taşları, mutantların yaratılmasına neden olabilir.

Teorinin X-Men’lerle ilgili olan kısmına gelmeden önce Avengers: Endgame’de Rocket Raccoon’un Thanos’un sonsuzluk taşları kullanması ile ilgili bir repliğini hatırlatalım. Rocket Raccoon, “Thanos parmağını şıklatınca, Dünya sınırsız oranda enerji yükselmesinin sıfır noktası haline geldi. Kimse daha önce böyle bir şey görmemişti.” dediğini birçoğumuz hatırlamıyor olabilir. Ancak Thanos'un Sonsuzluk Taşları'nı kullanması sonrası Dünya'da olanları Rocet Raccoon'un bu sözleri çok iyi anlatıyor.

Avengers: Infinity War’da yaşanan olaylar, Dünya’yı tarihteki en büyük güç artışının merkez üssü haline getirdi. Engame’de ise Dünya, her biri önemli miktarda radyasyon ve enerji yayan başka iki olay daha yaşadı.

Infinity War’da yok olan herkesi devam filminde geri getirmeden önce Hulk, ortaya çıkan radyasyonun gama ışınları olduğunu not etmişti. Hulk’a güçlerini veren şeyin de gama radyasyonu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, başka insanların de bu radyasyona maruz kalması süper güçlerin gelişmesine neden olmuş olabilir.

Süper güçler sağlayacak bir mutasyona sebep olan diğer enerji kaynağı ise Avengers serisinin son iki filmine damga vuran Sonsuzluk Taşları. Teoriye göre Sonsuzluk Taşları, sıradan insanların mutantlara dönüşmesini sağlayacak bir enerji yaymış olabilir.

Sonsuzluk Taşları daha önce de süper güçlere neden olmuştu

X-Men’den bağımsız olarak Sonsuzluk Taşları'nın süper güçlere neden olduğunu daha önceki Avengers filmlerinde de görmüştük. Avengers filmlerinde ilk defa karşımıza çıkan Scarlet Witch ve kardeşi Quicksilver, Loki’nin asasında bulunan Sonsuzluk Taşları'ndan Zihin Taşı’na maruz kalarak süper güçler edinmişlerdi. Carol Danvers da süper güçlerini Uzay Taşı’na ev sahipliği yapan Tesseract’tan almıştı.

Bu örnekleri hatırladıktan sonra son iki Avengers filmleri sırasında Sonsuzluk Taşları’nın birkaç kere kullanıldığını düşünürsek, Dünya ve diğer gezegenlerde süper güçlere sahip yeni mutantların ortaya çıkması normal bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Teoriyi güçlendirmek adına X-Geni’ni de hatırlatmamız gerekiyor. Marvel çizgi romanlarında yer alan X-Geni’ni son olarak 2016 yılında ilk Deadpool filminde yeniden görmüştük. Süper güçlere neden olan X-Geni, birçok insan tarafından bastırılabiliyor. Ancak büyük miktarda enerji bu genin aktif olmasını sağlayarak insanların süper güçlere sahip olmasına neden olabiliyor.

Endgame’de Sonsuzluk Taşları’nın kullanılması böyle bir enerjinin ortaya çıkmasına neden oldu. Ortaya çıkan bu büyük miktarda enerji daha önce Marvel evreninde karşımıza çıkmayan mutantların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tüm mutantlar Sonsuzluk Taşları’nın enerjisi ile oluşmadı

Marvel evreninin geleceği ile ilgili yeni teoride Sonsuzluk Taşları ile yeni mutantların ortaya çıkacağı öne sürülmekle beraber bütün mutantların Sonsuzluk Taşları’nın enerjisi ile ortaya çıkacağı söylenmiyor.

Teoriye göre Charles Xavier, Magneto, Cyclops ve Wolverine gibi ikonik mutantlar Thanos’un gelişinden önce zaten vardı. Ancak X-Men ekibi oldukça küçük bir ekip olduğu için diğer olaylara müdahale etmek yerine kendilerini korumayı seçtiler. Bu nedenle Avengers filmlerinde yer alan olaylara taraf olmadıkları öne sürülüyor.

Yeni teori Sonsuzluk Taşları’nın kullanılmasının ardından mutant vakalarının artması nedeniyle X-Men serisinin kötü karakterlerinden William Stryker’ın X-Geni’ni araştırmak için bir hükümet projesinin parçası olarak kolayca Marvel Sinematik Evreni’ne girebilir. Mutantlar üzerinde yapılan Weapon X ve X-23 gibi hikayeler gelecekte MCU’da yeniden işlenebilir.

X-Men’lerin Marvel Sinematik Evreni’ne nasıl gireceği konusunda hayranların teorileri bir süre daha devam edeceğe benziyor. Birbirinden farklı dayanak noktaları olan teorilerin hangisinin doğru çıkacağını henüz bilmenin bir yolu yok.

X-Men’lerin Marvel Sinematik Evreni’ne katılmalarının artık çok uzak bir tarihte olmayacağını biliyoruz. Bu nedenle mutantların gerçekten nasıl MCU’da yer alacağını önümüzdeki yıllarda öğreneceğiz.