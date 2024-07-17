Elon Musk, X ve SpaceX'in merkezlerini Kaliforniya'dan Teksas'a taşıma kararı aldı. Nedeni ise Kaliforniya'da yeni kabul edilen bir yasa.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, farklı sektörlerden ABD merkezli birçok şirketin başında yer alıyor. Sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter) ve uzay şirketi SpaceX de bunlar arasında. Şimdi ise milyarder girişimciden bu iki şirketle ilgili önemli bir karar geldi.

Musk, dün yaptığı bir açıklamada X ve SpaceX’in merkezlerini Kaliforniya eyaletinden Teksas eyaletine taşıyacağını duyurdu. X’in merkezi San Francisco’da, SpaceX’inki ise Hawthorne’da bulunuyordu.

Şirketler, Kaliforniya'da kabul edilen yeni yasa nedeniyle taşınıyor

Ünlü milyarder, birçok çalışanı etkileyecek bu taşınma kararının ne zaman gerçekleşeceğine dair bir bilgi paylaşmadı. Ancak taşınacakları şehrin Teksas’ın başkenti olan Austin olacağını belirtti. Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın merkezinin de Austin’de bulunduğunu belirtelim. Tesla da 2021 yılında Kaliforniya’dan buraya taşınmıştı.

X ve SpaceX’in taşınma kararının arkasında Kaliforniya’nın SAFETY olarak isimlendirilen yasası var. Pazartesi günü imzalanan ve LGBTQ çocukları korumaya yönelik olan yasa, bölgedeki öğretmenlerin çocukların cinsiyet kimliklerini değiştirmeleri durumunda ebeveynleri bilgilendirmesini zorunlu kılmayı yasaklıyor. Aynı zamanda eğitimcilerin ebeveynlerle öğrencilerin cinsel yönelimi hakkında bilgi paylaşmasının da önüne geçiyor.

Musk, X’te yaptığı paylaşımda yasanın “bardağı taşıran son damla” olduğunu ifade ederek ailelere ve şirketlere zarar verdiğini aktardı. Bu nedenle merkezlerin taşınacağını ifade etti.