Elon Musk'ın X'i San Francisco'dan Teksas'a taşıma planı, San Francisco yöneticilerini pek de üzmemişe benziyor.

Elon Musk'ın arası San Francisco'nun bağlı olduğu Kaliforniya'nın yasaları ile pek de iyi değil. Eyaletin LGBTQ+ öğrenciler ile ilgili geçirdiği yasaların ardından Musk, X'in merkezini Teksas'a taşıyabileceğini ifade etmişti. Ünlü milyarderin daha önce de X'te trans karşıtı paylaşımları olmuş, hatta kendi trans kızı Vivian Jenna Wilson da bu paylaşımları eleştirmişti.

Musk'ın planları ile ilgili konuşan Şehir Savcısı David Chiu, "Pek çok San Franciscolunun görüşünü paylaşıyorum, anca gidersin" ifadesini kullandı. Öte yandan X'in taşınmasının tek sebebi LGBTQ+ düzenlemeleri olmayabilir.

Vergiler Musk'ı rahatsız etmişti

Geçtiğimiz ay Elon Musk, San Francisco'nun yeni vergi düzenlemelerinden de rahatsız olduğunu belirtmişti. ABD'de aslında her eyalet kendi iç işlerinde bağımsız bir devlet ve kendi yasalarına karar verebiliyorlar. San Francisco, vergilerin brüt gelir üzerinden alınmasına karar vermişti.

Konuyla ilgili olarak X üzerinden açıklama yapan Elon Musk, "San Francisco'daki ciddi suç sorunu yarın çözülse bile X, San Francisco'da kalıp ödemeleri çıkartamaz çünkü anında başarısız olur," ifadelerini kullanmıştı.

X'in Teksas'a taşınma planları net olarak bilinöiyor ancak X CEO'su Linda Yaccarino, çalışanlara San Jose ya da Palo Alto'da bir ofis açabileceklerini söylemişti. Her iki şehir de Kaliforniya eyaletinde yer alıyor.