Xbox'a Klavye ve Fare Desteği Ne Zaman Geliyor?

Geçtiğimiz günlerde Microsoft ile Razer'in bir anlaşma yaptığını ve Razer fare ve klavyelerin artık Xbox desteğiyle geleceğini öğrenmiştik.

Kimi oyuncular için klavye ve fare her zaman oyun kolunun önünde oldu ve konsol oyunlarında da bu iki ekipmanın eksikliği pek çok oyuncunun en çok şikayet ettikleri şeylerden biriydi. Ancak tabii ki bunun alternatif çözümleri var ve Microsoft da nihayet Xbox için fare ve klavye desteği geleceğini açıklayarak kullanıcılarını sevindirmeyi başardı.

Razer ve Microsoft arasında yapılan anlaşma sonrası, Razer klavye ve farelerinin Xbox'larda destekleneceği açıklanmıştı ancak bunun ne zaman hayata geçirileceği ve hangi oyunlar için kullanılabilir durumda olacağı bilinmiyordu. Son gelen haberler ise oyunseverleri sevindirecek cinsten çünkü Xbox'ın klavye ve fare desteği 14 Kasım'da geliyor.

Tabii ki klavye fare desteğinin gelmesi demek tüm oyunlarda kullanılabilir olacağı anlamına gelmiyor. Ancak desteklenecek ilk oyunlardan biri aynı anda çok fazla oyuncuyu mutlu edebilecek cinsten çünkü gelen bilgilere göre desteklenecek ilk oyunlardan biri Fortnite. Xbox kullanıcılarının ilerleyen günlerde fare ve klavye desteği ile oynayabileceği diğer oyunlar ise şöyle;

Bomber Crew, Strange Brigade, Warhammer: Vermintide 2, War Thunder, X-Morph: Defense, Deep Rock Galactic