Xbox Game Pass'e Bu Ay 6 Yeni Oyun Ekleniyor

Microsoft, oyunları satın almadan aylık olarak kiralayabildiğiniz platform Xbox Game Pass'e yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Teknoloji devi, geçtiğimiz ay platforma yeni oyunlar ekleneceğini duyurmuş ve hemen ardından 2 yeni oyun eklemişti. Platforma bu ay eklenecek 6 oyunu, çıkış tarih sırasına göre listeledik.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar hakkında bilgi veren Microsoft'un sosyal medyadan sorumlu yöneticisi Megan Spurr, Aralık ayında platforma ekleyecekleri oyunların eklenme tarihlerini açıkladı.

Mortal Kombat X (7 Aralık)

Büyük başarıya ulaşan oyun, yeni nesil savaşçıların yanında efsaneleşmiş karakterlerin geri dönüşünü de sahne alan harika bir sinematik sunumu kullanıcıya sunuyor. Oyun aynı zamanda kullanıcıların özel hamleleri, saldırıları ve o saldırılardan korunmayı sağlayan özel silahları kullanmasına olanak tanıyor.

Pro Evolution Soccer 19 (13 Aralık)

PES 2019, futbolun otantik liglerdeki gücünü yüksek gerçeklikle kullanıcılara sunuyor. Son gelen güncellemeyle yeni stadyumlar, yeni takım kitleri ve daha birçok yenilik kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Spintires: Mudrunner (13 Aralık)

Sibirya'nın soğuk sularında off-road araçlarını kullanmanın keyfine varabileceğiniz Spintires: Mudrunner; güçlü engeller, çamur ve nehirleri çok gerçekçi simule edebilen bir oyun motoruna sahip.

Hellblade: Senua’s Sacrifice (17 Aralık)

Viking çağında bir Celtic savaşçısı, ölen sevgilisinin ruhunu geri getirebilmek için tanrılara karşı çıkarak cehennemin kapılarını açmaya çalışır. Nörobilimcilerle birlikte çalışarak hazırlanan oyunla kendinizi adeta bir savaşçı gibi hissedeceksiniz.

Ori and the Blind Forest (20 Aralık)

Özellikle tema müzikleriyle öne çıkan oyunda, kendinizi sanatsal ögelere kaptırıp oyunun kahramınıyla empati kurabilirsiniz. Oyunun yürekleri sarsan duygusal bir hikayesi bulunuyor.

Shadow Warrior 2 (20 Aralık)

Düşmanlarınızı ölümcül bıçaklarla ikiye ayırabileceğiniz, şeytanların dünyasını temizlemeye çalışacağınız oyundaki ögelerin birleşimiyle tuhaf ve kanlı bir oyuna hazır olun.

Bu oyunların, Microsoft'un Aralık ayı için daha önce duyurduğu oyunlara ek olarak, listeye ekleneceğini belirtelim. Ayrıca Ashen'ın da Xbox Game Pass'te alınabilir durumda olduğunu ekleyelim.