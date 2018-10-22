  • Xbox Game Pass'e Cadılar Bayramı'na Özel 4 Oyun Daha Eklendi

Xbox Game Pass'e Cadılar Bayramı'na Özel 4 Oyun Daha Eklendi

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Microsoft, bugün Xbox Game Pass'e birkaç yeni korku oyunu ekleyerek Cadılar Bayramı'nı erken kutlamaya başladı.

Microsoft, kullanıcılarına cadılar bayramı öncesinde ufak bir sürpriz yaparak Xbox Game Pass mağazasına birkaç oyun ekledi. Gelin hep beraber bu oyunlara göz atalım.

Dead Island: Riptide DE

Zombi istilasına uğrayan tropik bir adada hayatta kalmayı konu alan bu oyunda, çeşitli silahlar ve aletler kullanarak kendinizi zombilerden korumaya çalışıyorsunuz.

Outlast

Korku dolu bir akıl hastanesinde bir gece geçirmeye ne dersiniz? Outlast işte size tam da bunu vadediyor. Gazeteci kimliğinizle akıl hastanesindeki gariplikleri keşfedip hayatta kalmaya çalışacağınız bu oyun sayesinde korkuyu iliklerinize kadar hissedeceksiniz.
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Hello Neighbor

Bu oyun adından da anlaşılacağı gibi komşumuzun evine gizlice girerek bodrumda sakladığı sırları ifşa etme odaklı, gizlilik ve strateji gerektiren bir korku oyunu ve ayrıca en gelişmiş yapay zekaya sahip oyunlardan bir tanesi.

Observer

Bir veba salgını sonucu binlerce insan ölür ve maceramız başlar. Özel bir dedektifi kontrol edeceğiniz bu oyunda ölülerin zihinlerini okuyup sırları aydınlatacaksınız.
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Kaynak : https://www.thurrott.com/xbox/xbox-one/189272/microsoft-celebrates-halloween-with-new-game-pass-titles
Etiketler: microsoft, xbox, oyun, cadılar bayramı
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