Xbox Game Pass'e Kasım Ayında Gelecek Oyunlar Belli Oldu

Xbox Game Pass'e Kasım ayında yeni oyunların geleceği Xbox tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Xbox Live Programming Yöneticisi Larry Hryb (daha çok Major Nelson olarak tanınıyor), bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Grip: Combat Racing, OlliOlli2: Welcome to Olliwood, Rise & Shine, Sheltered ve Sniper Elite 4 oyunlarının Kasım ayında Xbox Game Pass’e geleceğini duyurdu.

Major Nelson bunun yanı sıra 10 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan X018’de gerçekleşecek Inside Xbox gösterisinde daha fazla oyunun duyurusunun yapılacağını açıkladı. X018, bu yıl Mexico City’de düzenlenecek olan, Xbox’a dair bir kutlama etkinliği.

Netflix tarzında abonelikle oyun oynamak istiyorsanız Xbox Game Pass’e bir göz atmanız iyi olabilir. Xbox Game Pass’te rakip ürünlerdekinin aksine oyunlar cihaza indiriliyor; yani oyunu oynamak için herhangi bir akış olmasına gerek olmuyor. Bu da oyuncuların görüntü kalitesinden veya donmalardan şikayet etme olasılığını ortadan kaldırıyor.