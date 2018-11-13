Xbox Game Pass, Kısa Süreliğine Sadece 1 TL Oldu

Microsoft, son dönemdeki kampanya furyasına Xbox Game Pass'i de dahil ederek aylık ücreti 1 TL'ye indirdi.

Xbox One kullanıcılarının aylık bir ödeme gerçekleştirerek yüzlerce oyunu sınırsızca oynayabildikleri Xbox Game Pass, Microsoft'un bu aya özel kampanyasıyla sadece 1 TL oldu. 1 aylık süreç sonunda Game Pass'ten memnun kalırsanız 59 TL üzerinden devam ediyorsunuz.

Son dönemlerde artan kurlar sonrasında oyun fiyatlarının deli gibi artış gösterdiğini düşünürsek, aylık bir abonelik ücreti ödeyerek bütün oyunlara erişim sağlamak oldukça mantıklı bir çözüm yolu oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yakında PC'ye de geleceği çıtlatılan Xbox Game Pass, yeni aboneler veya 15 Mayıs 2018 tarihinden önce aboneliğini iptal eden kullanıcılar için şu sıralar sadece 1 TL. Xbox One'a sahipseniz bir saniye bile düşünmenize gerek yok.