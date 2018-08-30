Xbox Live Gold'un Eylül Ayındaki Ücretsiz Oyunları Açıklandı

Uzunca süredir aylık ödeme sistemiyle kullanıcılara yüzlerce oyun oynatmayı hedefleyen Microsoft'un, Live servisine üye olanlar için Eylül ayında vereceği oyunlar belli oldu.

Microsoft, çıkışının üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra Xbox One sahiplerini memnun edecek formüller üretmeyi başardı. 'Game Pass' sistemiyle konsola yeni çıkmış oyunları dahi aylık bir bedel karşılığında oyunculara sunan Microsoft, gelecek ay oyunculara sunacağı oyunları yayınladı.

'Game Pass' sahibi olmasanız dahi Xbox Live Gold aboneliği sayesinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunlara beraber göz atalım.

Xbox One Eylül Ayı Oyunları

Prison Architect (1 - 30 Eylül Arası - Xbox One)

(1 - 30 Eylül Arası - Xbox One) Liveloc (16 Eylül - 15 Ekim - Xbox One)

(16 Eylül - 15 Ekim - Xbox One) LEGO Star Wars III: The Clone Wars (1-15 Eylül Arası - Xbox One / Xbox 360)

(1-15 Eylül Arası - Xbox One / Xbox 360) Sega Vintage Collection: Monster World (16 - 30 Eylül Arası - Xbox One / Xbox 360)

Gördüğünüz üzere, Prison Achitect gibi ülkemizde de büyük ilgi gören bir oyun verilmiş olsa da yapımlar arasında 'AAA' kalitesinde bir oyun yok. Buna sebep olay şey ise Microsoft'un bu tür oyunları Game Pass sistemine kaydırması gibi görünüyor.