Xbox Gold Üyelerine Ücretsiz Sunulacak Oyunlar Belli Oldu

Xbox Live Gold üyelerinin yararlanabildiği ücretsiz oyunlar arasına Mart ayında yeni oyunlar eklenecek. Bugün yapılan duyuruyla Mart ayının ücretsiz oyunları belli oldu.

Xbox Live Game’in Gold programının bu ay kullanıcılarına sunacağı oyunlar belli oldu. Her ay olduğu gibi bu sefer de Gold üyeleri için 2 adet Xbox One oyunu ve 2 adet eski jenerasyon konsollara ait oyun, ücretsiz olarak verilecek.

Popüler animasyon dizisi Adventure Time’ı baz alan bir macera oyunu olan Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, 1 - 31 Mart tarihleri arasında kullanıma sunulacak. 16 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında Gold üyelerin ücretsiz olarak edinebileceği diğer oyun, Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 olacak. Ayrıca Garden Warfare 3’ün çıkış tarihinin yaklaştığıyla ilgili dedikodular da bulunuyor. Belki de bu oyunu sunmalarının sebebi, Garden Warfare 3’e oyuncuları ısındırmak istemeleridir.

Eski konsollara ait oyunlarda ise ilk olarak FPS (first person shooter, birinci şahıs nişancı) türündeki Star Wars: Republic Commando, 1 - 15 Mart arasında indirilebilecek. 16 - 31 Mart tarihleri arasında indirilebilecek olan diğer oyun ise seriye farklı bir yaklaşım getiren Metal Gear Rising: Revengeance olacak. Bir Xbox One sahibiyseniz ve ‘hack and slash’ türündeki oyunları seviyorsanız Metal Gear Rising: Revegeance’ı kaçırmayın.