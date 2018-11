Xbox One'a Fare ve Klavye Desteği Geldi

Oyuncular tarafından Xbox One için ilgiyle beklenen fare ve klavye desteği sonunda bütün kullanıcılara bugün itibarı ile sunuldu.

Microsoft'un Xbox One'a fare ve klavye desteğini getirmek için uzun süredir bahaneler bulmasından sıkıldıysanız sizin için harika bir haberimiz var. Oyuncuların bir kere oyuna başladığında başından ayrılamadığı oyun konsolu Xbox One, sonunda fare ve klavye desteğine kavuştu.

Xbox'ın Kasım 2018 güncellemesini yükleyen bütün kullanıcılar, Xbox One üzerindeki fare-klavye kombinasyonunu destekleyen oyunları - Fortnite, Warframe vb. - fare ve klavye kullanarak oynayabilme imkanına sahip olacak. Bu özelliği çok oyunculu oyunlarda haksızlık yaratmaması için Microsoft, her oyunda aktif etmeyecek.

Güncelleme sadece bununla da sınırlı değil. Artık Xbox One kullanıcıları Alexa'ya veya Cortana'ya sesli komutlar vererek (oyunu kapat, X oyununu aç, sesi kıs, durdur vb.) Xbox One cihazlarını kontrol edebilecekler. Kasım 2018 güncellemesiyle beraber Xbox One, Amazon Prime Music servisine de sahip oldu. Şu an itibarıyla sadece ABD'de geçerli olan Prime Music ile kullanıcılar, Xbox One üzerinden müzik oynatımı yapabilecekler. Spotify halihazırda Xbox One'da bulunurken Prime Music'in platforma getirilmesi ne kadar yerinde olmuş, orası tartışılır.