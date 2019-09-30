Microsoft’un popüler oyun konsolu Xbox One, kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Bu özelliklere bir yenisini daha eklemeye karar veren teknoloji devi, Google ile iş birliğine gitti. Xbox One kullanıcıları, artık konsollarında Google Asistan'dan yararlanabilecekler.

Microsoft, mevcut Xbox One dijital asistanının yanına Google Asistan’ı da ekleyerek kullanıcılara yeni bir seçenek sunuyor. Public beta, bugün İngilizce dil desteğiyle yayınlandı ve sonbahardan sonra daha da geniş kitlelere yayılacak.

Beta programına nasıl katılacağınıza ilişkin talimatları resmi duyuruda bulabilirsiniz. Öncelikle kullanmak istediğiniz hesap planı ile Google Group’a kaydolmanız ve ardından Xbox One'ınızı mobil cihazlar için Google Home uygulamanıza eklemeniz gerekiyor. Bir kez ayarlandıktan sonra Google Asistan'ı, bir oyun veya uygulama başlatmak, Xbox'ınızı açmak veya kapatmak, ses seviyesini ayarlamak veya ekran görüntüsü almak gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Talimatlarda konsolunuzun varsayılan adının "Xbox" olacağı ancak evinizde birden fazla konsol olması durumunda adı değiştirebileceğiniz belirtiliyor.

Microsoft, konsollarında 'erişilebilirliği' artırıyor:

Google Asistan desteği, Alexa ve Microsoft'un kendi Cortana'sı için Xbox Skill desteğini takip ediyor. Aynı zamanda Microsoft, ses desteğini bir erişilebilirlik özelliği olarak tanıtıyor. Şirket, son zamanlarda erişilebilirlik uygulamaları üzerine çalışıyor ve Google Asistan desteği, bu alandaki çalışmaların kapsamını genişletecek gibi görünüyor.

Microsoft, kısa süre önce Forza Horizon 4 paketleri ve Star Wars: Jedi Fallen Order sürümüne eşlik edecek, yaklaşmakta olan donanımlar da dâhil olmak üzere yeni donanım paketleri kullanmaya başladı.