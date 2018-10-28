Xbox One İçin Fare Desteği Beta Kullanıcılarına Sunuldu

Microsoft, birkaç yıldır Xbox One için fare ve klavye desteği sunacağını ifade ediyordu ve nihayet beklenen oldu.

Eylül ayında yeni aksesuarlar için Razer ile bir ortaklık duyurusunun ardından şirket, bazı kullanıcılar için fare desteğini nihayet sundu. Şirketin dün duyurduğu bu yeni özellik Alpha Skip Ahead ve Beta Ring programlarına gelen yeni bir güncelleme ile aktif oluyor. Şimdilik söz konusu güncellemeyi sadece bu iki programın kullanıcıları indirebiliyor.

Kullanıcıların fare desteğini kullanabilmek için Xbox Insider Hub'a girip gerekli ayarı aktifleştirmesi gerekiyor. Bu özelliği kullanarak çevrimiçi oyunlarda büyük avantajlar elde etmeyi düşünmeyin çünkü Microsoft fare desteğini şimdilik sadece Warframe adlı oyun ile sınırlı tutuyor. Diğer oyunlarda ise fare desteği maalesef kullanılamıyor. Aslında Microsoft, bazı oyuncuların birinci şahıs nişancı oyunlarında haksız avantaj sağlamasını önlemek için Xbox One'da fare ve klavye desteğinin uygulanması konusunda çok dikkatli davranıyor. Şirket ileride bu sorunu önleme konusunda nasıl tedbirler alacak hep beraber göreceğiz.

Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte bütün Xbox One konsollarına gelecek olan bu yeni özellik, özellikle Overwatch ve Fortnite gibi online oyun kullanıcılarını bir hayli sevindirecek. Bakalım ileride Microsoft ne gibi yeniliklerle karşımıza çıkacak.