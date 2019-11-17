Xbox, Satın Alacağı Yeni Oyun Stüdyoları İçin İpucu Verdi

Yeni konsolunu geliştirmek için çalışmalarını devam ettiren Xbox, bir yandan da kesenin ağzını açmış ve çeşitli stüdyoları satın almıştı. Görünüşe göre firmanın alışverişi henüz sona ermedi.

Son dönemde Xbox’ın bazı önemli oyun yapımcılarını satın aldığını gördük. Bu firmalar arasında The Outer Worlds’ün yapımcısı Obsidian Entertainment, Psychonauts 2’yi geliştiren Double Fine gibi firmalar da yer alıyor. X019 etkinliğinde bu stüdyolardan yeni bir oyun haberi gelmedi ama Xbox’tan yeni stüdyo haberi geldi.

Xbox’ın başındaki isim olan Phil Spencer, özellikle belli bir türdeki stüdyoların peşinde olduğunu söyledi. Spencer, X019’da yaptığı açıklamada Xbox’ın satın alımlarının henüz sona erdiğini düşünmediğini, hâlâ ava devam ettiğini belirtti.

Spencer açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Dışarıda harika yaratıcılar var. İşimiz büyümeye devam ediyor. Şirket inşa etmeye çalıştığımız şey konusunda inanılmaz destekçi. Microsoft, oyun oynamayı tüketici ilgisinin ve stratejisinin kilit bir ayağı olarak görüyor. Satya Nadella, Amy Hood ve yönetim kurulundan bir ton destek alıyoruz. Ve iyi iş yapıyoruz, o yüzden de bakınmaya devam etmeye hak kazandık.”

Xbox'ın ne tür stüdyolar aradığı konusundaki ısrarcı soruların ardından Spencer, tam olarak aradıkları şeyin ne olduğuna dair ağzındaki baklayı çıkardı: Asyalı stüdyolar. Spencer, bu kararın sebebi olarak ise Asya’da açıkları olduğunu düşünmelerini gösterdi.

Stüdyolarının coğrafi çeşitliliğini artırmayı amaçladığını belirten yönetici, Birleşik Krallık ve ABD’de çeşitli sayılarda stüdyolarının bulunmasından memnun olduğunu dile getirerek sözlerine başladı. Yine de Asya’da bir yerleri olduğuna inandığını söyleyen Spencer, bu kıtadaki boşluğu bir ya da birkaç stüdyo ile doldurmayı düşünüyor. Böylece kendi ekiplerine Asyalı yaratıcılar da katılmış olacak.

Spencer bu durumla ilgili herhangi bir görüşmenin olmadığını ancak Asyalı bir ya da birkaç stüdyo almanın yol haritalarında yer aldığını sözlerine ekledi.

Xbox’ın bir sonraki konsolu şimdilik Project Scarlett adıyla biliniyor. Bu konsolun çıkış tarihi ise 2020 yılının tatil dönemine denk gelecek.